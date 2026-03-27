Anders Wiklöf, un om de afaceri din Finlanda în vârstă de 79 de ani și unul dintre cei mai bogați din țară, a fost amendat cu 120.000 de euro după ce a fost prins circulând cu 59 km/h într-o zonă cu limită de 30 km/h, depășind viteza legală cu 29 km/h, la volanul unui Bentley, scrie Le Figaro.

Ce spune legislația rutieră din Finlanda

Incidentul a avut loc în Mariehamn, în Insulele Åland, teritoriu autonom. În Finlanda, depășirea vitezei cu mai mult de 20 km/h este considerată o infracțiune gravă. Esențial este însă sistemul de sancționare, bazat pe un principiu specific: valoarea amenzii este calculată în funcție de veniturile contravenientului. Concret, autoritățile stabilesc o „amendă zilnică” pe baza venitului net lunar, pe care o înmulțesc cu un număr de zile stabilit în funcție de gravitatea faptei. Pentru cei cu venituri mari, suma poate ajunge astfel la valori foarte ridicate.

Bărbatul nu a contestat sancțiunea. „Dacă am greșit, am greșit, accept și nu mai e nimic de spus”, a declarat el pentru presa locală. Totuși, s-a considerat norocos că și-a păstrat permisul de conducere, evitând la limită suspendarea, care ar fi fost automată la 60 km/h.

Nu este pentru prima dată când Anders Wiklöf este sancționat pentru astfel de fapte. Potrivit presei locale, omul de afaceri, care și-a făcut averea în comerț și imobiliare, a mai primit două amenzi de 64.000 și 95.000 de euro, în 2018 și 2013, pentru abateri similare. În aproximativ zece ani, el ar fi plătit aproape 400.000 de euro pentru încălcări repetate ale limitei de viteză.

Sancțiuni „echitabile”

Acest sistem de amenzi bazate pe venit urmărește să asigure sancțiuni echitabile. Cu cât un șofer câștigă mai mult, cu atât amenda este mai mare, pentru a menține același efect de descurajare. Mai multe persoane bogate au simțit deja acest lucru. În 2022, Anssi Vanjoki, fost vicepreședinte al Nokia Mobile Solutions, a fost amendat cu peste 100.000 de euro după ce a fost prins circulând cu 75 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h, pe motocicletă.

Acest principiu există și în Elveția, o altă țară care a adoptat acest sistem. De altfel, acolo a fost înregistrată una dintre cele mai mari amenzi din lume: în 2010, un șofer suedez a fost obligat să plătească aproape 800.000 de euro pentru că a condus cu 290 km/h între Berna și Lausanne, sancțiunea fiind calculată pe baza unei „amenzi zilnice” foarte ridicate.