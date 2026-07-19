Cele mai afectate au fost stațiunile Jupiter, Venus și Saturn, unde avariile au lăsat hoteluri, restaurante și magazine fără alimentare.

Turiștii au aprins lanterne și lumânări, iar comercianții au fost nevoiți să improvizeze pentru a-și salva marfa perisabilă.

După o pană de curent de patru ore, dimineață s-au mai produs două în sudul litoralului. Au fost afectate mai multe zone din stațiunile Jupiter, Venus și Saturn.

Problemele au apărut imediat și la plățile online, când turiștii nu au putut achita consumația cu cardul bancar.

Femeie: A fost greu, că nu am putut să mâncăm nicăieri, că nu se putea plăti cu cardul, dacă nu aveai numerar nu te descurcai.

Micii comercianți și hotelierii rămași fără curent au căutat soluții rapide pentru alimente.

Cauza penei de curent

Autoritățile susțin că totul a fost provocat de consumul mare de energie electrică de la orele serii și dimineții.

Paul Foleanu, primar Mangalia: ”Problema a fost datorată consumului mare de energie electrică, fluxul mare de turiști care se află astăzi în sudul litoralului. Rețeaua nu a fost dimensionată corespunzător.”

Potrivit oficialilor de la Rețele Electrice România, în zona afectată a fost înregistrat un consum peste capacitatea aprobată și dimensionată pentru rețea, ceea ce a dus la defectarea unor echipamente și la penele de curent.

Aceștia le recomandă operatorilor economici să-și actualizeze totodată puterea contractată, pentru a preveni astfel de situații pe viitor.

După prânz, toate problemele de alimentare au fost rezolvate.