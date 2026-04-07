Bărbatul şi femeia, ale căror vârste nu au fost specificate, au primit fiecare câte 100 de lovituri pe spinare cu un baston de ratan într-un parc public din capitala provinciei, Banda Aceh, în faţa a zeci de spectatori.

Alte patru persoane au fost flagelate public marţi. Acestea au primit între opt şi 29 de lovituri de baston fiecare pentru infracţiuni precum contactul fizic cu o persoană de sex opus sau consumul de alcool.

O femeie condamnată la 27 de lovituri de baston a leşinat şi a necesitat îngrijiri medicale.

Autoritățile aplică legea islamică

„Aplicăm legea islamică în Aceh, aşa că ori de câte ori cineva o încalcă, trebuie să impunem sancţiuni precum flagelarea", a declarat pentru AFP Rajesh Kana, un oficial al procurorului local.

Relaţiile sexuale între persoane necăsătorite sunt interzise în această provincie ultraconservatoare, singura din ţara cu majoritate musulmană care impune legea Sharia.

Indonezia a interzis sexul extraconjugal în cel mai recent cod penal din 2022, o lege care a intrat în vigoare în tot arhipelagul la începutul lunii ianuarie 2026.

În ianuarie, poliţia Sharia din Banda Aceh a aplicat 140 de lovituri de baston unui alt cuplu necăsătorit, una dintre cele mai dure pedepse de când legea islamică a fost implementată în provincie în 2001.