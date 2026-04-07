Cele două turiste din Franţa s-au aventurat pe traseul care leagă Cascada Duruitoarea de Piciorul Șchiop, traseu de altfel închis în această perioadă a anului. Ele au sunat la 112 şi au cerut ajutor în momentul în care au realizat că nu mai au energie să se întoarcă la cabană.

Intervenţia salvamontiştilor nu a fost deloc una uşoară deoarece zona prezenta risc iminent de avalanşă iar turistele ar fi putut să alunece în gol sute de metri. După 4 ore, echipajul Salvamont Neamţ a reuşit să le coboare în siguranţă pe cele două turiste epuizate.