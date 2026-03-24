Tony și Sue Wade s-au mutat în Cambridgeshire pentru liniște și au decis să transforme garajul într-un spațiu locuibil. Proiectul, promis a fi gata în două luni, s-a transformat într-un coșmar de trei ani.

Cei doi au plătit inițial 37.000 de lire, apoi 45.000 și încă 20.000 pe parcursul lucrărilor. Constructorii nu aveau cunoștințe de bază, iar munca era lăsată neterminată și defectuoasă.

Tony a început să ia medicamente pentru stres, iar ambii nu pot dormi din cauza temerilor legate de siguranța casei. Sue a declarat: „Am fost atât de stresați și supărați încât a trebuit să mergem la doctori.”

După lucrările neterminate, casa prezintă 35 de defecte: garajul este umed, veranda parțial demolată și zeci de probleme în interior, iar cuplul a petrecut două ierni fără încălzire.

Bani folosiți greșit

Constructorul le promisese că banii vor fi păstrați într-un cont separat, însă i-a folosit pentru alt proiect. Cuplul a depus plângeri la Checkatrade, dar a primit răspuns abia după nouă luni.

Compania le-a oferit doar 1.000 de lire despăgubire, o fracțiune din cei 102.000 de lire cheltuiți. Între timp, casa rămâne nesigură și neterminată.

În încercarea de a-l determina pe constructor să intervină, Tony și Sue au organizat chiar un protest în doi pe treptele locuinței, fără succes.