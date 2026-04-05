Anul acesta, sărbătoarea este umbrită de război și de restricții stricte de acces în Biserica Sfântului Mormânt, informează AFP.

În apropierea bazilicii, construită conform tradiției pe locul unde creștinii situează episodul răstignirii lui Isus, coborârea sa în mormânt și învierea, barajele Poliției israeliene filtrează accesul puținilor credincioși autorizați să se apropie.

Toate magazinele sunt închise. În zori, doar câteva siluete puteau fi văzute în timp ce traversau pavajul încă umed.

'Paște fericit!', a spus în italiană, în jurul orei locale 07:30 (04:30 GMT), patriarhul Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt, înconjurat de un mic grup de clerici, au constatat jurnaliștii de la AFP.

În exterior, câțiva credincioși încercau să intre în sanctuar, fiind ținuți la distanță.

Măsurile de securitate au fost înăsprite pe străduțele înguste ale vechiului oraș fortificat, sacru pentru evrei, creștini și musulmani, situat în Ierusalimul de Est, partea palestiniană a orașului, ocupată de Israel din 1967 și apoi anexată.

'Cum puteți să-mi spuneți că nu pot merge la biserică? Este inacceptabil', s-a indignat un catolic venit din Tel Aviv, obișnuit să participe la această tradiție anuală.

Autoritățile israeliene invocă motive de securitate în contextul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie de o ofensivă israeliano-americană împotriva Iranului.

Pentru mulți credincioși, aceste măsuri golesc sărbătoarea Paștelui de esența sa.

'Este foarte greu pentru noi toți, pentru că este sărbătoarea noastră (...) Este cu adevărat foarte greu să vrei să te rogi, să vii aici și să nu găsești nimic. Totul este închis', deplânge cu lacrimi în ochi Christina Toderaș, în vârstă de 44 de ani, venită din România.

La fel ca mulți alți credincioși, ea se va resemna urmărind slujba la televizor.

'Înțelegem (măsurile de securitate, n.red.)', recunoaște părintele Bernard Poggi, care se pregătește să oficieze o liturghie într-o biserică situată în apropierea locului sfânt.

'Dar observăm din ce în ce mai mult că acestea nu sunt aplicate în mod uniform', consideră el.

Cardinalul Pierbattista Pizzaballa a fost împiedicat de Poliția israeliană să intre în Biserica Sfântului Mormânt pentru liturghia de Duminica Floriilor de săptămâna trecută, ceea ce a stârnit reacții de indignare în străinătate, înainte ca premierul Benjamin Netanyahu să ordone să i se permită accesul.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, resturi de rachete iraniene sau ale unor sisteme de interceptare aeriană au căzut în Orașul Vechi al Ierusalimului, în special în apropierea Bisericii Sfântului Mormânt, a moscheii Al-Aqsa și în cartierul evreiesc.

Pentru ortodocși, care sunt majoritari în rândul creștinilor palestinieni, Paștele va fi sărbătorit pe 12 aprilie.