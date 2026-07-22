Zgomotul asurzitor al geamului care s-a spart l-a trezit din somn în locul 11F, la fereastră, în timpul zborului de dimineață al companiei Ryanair din Grecia spre Germania, potrivit The Guardian.

La 11 zile și 11 nopți de la incident, acel sunet rămâne preludiul „haosului, catastrofei” care încă îl ține treaz noaptea „Explozia este ceea ce îmi amintesc”, spune antreprenorul sârb într-un interviu acordat publicației The Guardian.

Cu capul susținut de un guler cervical și privirea pierdută în depărtare, el adaugă: „Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii ca să dorm.”

Explozia care îl urmărește în fiecare noapte

Durerea îl urmărește în continuare pe Ljubisa Karović și este ușor de înțeles de ce. Arsurile și vânătăile vizibile de pe brațul drept, care urcă până la axilă și piept, sunt dovada unui fapt pe care puțini îl vor uita: bărbatul de 61 de ani a fost aspirat pe fereastra unui avion, după ce aceasta s-a desprins în timpul zborului, în circumstanțe încă investigate, și a supraviețuit.

„Sunt norocos”, spune el cu modestie, în timp ce alungă o muscă de pe terasa vilei modeste pe care a închiriat-o în Katerini, stațiunea de pe litoral de lângă Salonic. „Nu-mi amintesc prea multe, iar capul și gâtul încă mă dor, dar sunt în viață. Poate a fost centura de siguranță, faptul că eram încă prins în ea. Sau poate este destinul. Cred în Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare zi.”

Au trecut mai puțin de 100 de ore de când Karović a fost externat din spital. Spune că șocul a fost copleșitor, dar faptul că poate povesti prin ce a trecut este, în sine, un miracol. Avocatul său grec, Vasilis Tsiaras, îl descrie pe tatăl a doi copii drept „un om care a supraviețuit în mod miraculos”.

„Ljubisa a fost între viață și moarte”, spune acesta. „Când cabina s-a depresurizat, a fost aruncat pe fereastră până la nivelul pieptului și și-a pierdut imediat cunoștința. Se îndrepta spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la o altitudine de 15.000 de picioare, a ajuns cu capul și brațul drept în afara avionului, care zbura cu peste 600 km/h. Imaginați-vă! A privit moartea în față și s-a întors.”

Pasagerii zborului FR1879, inclusiv soția sa, Svetlana, aflată pe locul 14C, la trei rânduri în spatele lui, își amintesc perfect momentul în care geamul s-a spart, măștile de oxigen au căzut, iar în cabină s-a instalat haosul. Sticle și alte obiecte au fost aspirate afară, iar pasagerii s-au repezit să-l prindă pe Ljubisa și să-l țină în avion.

„Și eu am fugit spre el. Niciun membru al echipajului de cabină nu ne-a ajutat. Au fost doar pasagerii”, spune Svetlana. „Un bărbat, cred că era albanez, a fost incredibil. A făcut tot ce a putut să-l tragă înăuntru și apoi a încercat să astupe geamul, mai întâi cu o geantă, care a fost imediat aspirată afară, apoi cu o valiză, care a funcționat. Îi vom fi recunoscători pentru totdeauna.”

Momentele cumplite în care și-a văzut soțul „jumătate înăuntru și jumătate în afara avionului” ar fi durat între un minut și jumătate și două minute.

„Mi s-a spus că am leșinat de două ori și că fața mi s-a umflat și s-a deformat pentru scurt timp din cauza presiunii și a curentului de aer”, spune Karović cu voce calmă. „Soția mea îmi amintește toate acestea.”

Ryanair a apărat modul de acțiune al angajaților săi, afirmând că echipajul de cabină a făcut „o treabă extraordinară”. Avocatul Tsiaras contestă această versiune. El spune că, deși fiul lui Karović, Danjell, care a rezervat biletele, a fost contactat de companie, nici Ljubisa, nici Svetlana nu au fost sunați și nu au primit niciun fel de sprijin sau asistență.

„Nu avem nicio plângere împotriva pilotului, care a respectat procedurile de siguranță și a gestionat foarte bine situația”, spune Tsiaras, referindu-se la coborârea rapidă pe care piloții trebuie să o efectueze în cazul depresurizării cabinei. „Clientul meu a leșinat de două sau trei ori, o dată când era parțial aspirat în afara avionului și de două ori după ce a fost readus în cabină. În niciun moment echipajul de cabină nu i-a oferit ajutor.”

Ryanair a contestat aceste acuzații, explicând că, în timpul depresurizării și al coborârii rapide la o altitudine sigură, toți pasagerii și membrii echipajului trebuie să își fixeze centurile și să își pună măștile de oxigen.

„Imediat ce aeronava a ajuns la o altitudine sigură, echipajul nostru de cabină l-a asistat pe domnul Karović, mutându-l pe alte locuri, lângă soția sa, și a găsit un medic aflat la bord, care a rămas alături de ei până la aterizarea în siguranță la Salonic. De asemenea, au solicitat prezența unei echipe medicale la aterizare”, a transmis compania într-un comunicat pentru The Guardian.

Invocând mărturiile martorilor, Tsiaras susține că membrii echipajului de cabină au fost paralizați de frică, convinși că avionul urma să se prăbușească.

„Toată lumea a fost de acord că echipajul era în stare de șoc și se temea că avionul se va prăbuși. Ceilalți pasageri au fost cei care s-au mobilizat și i-au dat lui Ljubisa apă”, spune avocatul.

„Asigurați-vă întotdeauna că purtați centura de siguranță”

Proprietarul unei fabrici de aluminiu din Serbia, care exportă produse în numeroase țări și care a călătorit frecvent cu avionul de-a lungul anilor, Karović spune că nu își poate imagina să mai urce vreodată la bordul unei aeronave.

Medicii l-au avertizat că recuperarea va fi lentă și i-au recomandat să poarte gulerul cervical cel puțin șase săptămâni, după care se va decide dacă este necesară o intervenție chirurgicală.

„Îmi revin în minte imagini, zgomotul exploziei, haosul, dar vreau să mă fac bine”, spune el. „Și da, ar trebui să existe și despăgubiri. Nu doar e-mailuri despre reprogramarea zborului.”

Întrebat dacă are un mesaj pentru ceilalți pasageri, zâmbește pentru prima dată.

„Asigurați-vă întotdeauna că purtați centura de siguranță. Nu vreau ca nimeni să treacă prin ceea ce am trăit eu.”