Breșa din interiorul avionului a dus la aspirarea parțială a pasagerului din cauza diferenței de presiune.

Partenera bărbatului care a fost la un pas să fie smuls din avion de curentul de aer a povestit lupta pe care a dus-o pentru a-l salva, arată The Mirror.

Vineri, 10 iulie, Ljubiša Karović, din Serbia, călătorea împreună cu soția sa, Svetlana Grković, pe un zbor Ryanair, când s-a produs tragedia. După decolarea de la ora 5:55 dimineața, ora locală din Grecia, pilotul a observat o problemă la motor deasupra Macedoniei de Nord și a decis să se întoarcă la Salonic.

În timpul coborârii, o parte a motorului avariat s-a desprins și a lovit un geam al cabinei, iar Karović, în vârstă de 61 de ani, fost parțial aspirat afară din cauza diferenței de presiune.

„A fost îngrozitor”

Ljubiša a rămas atârnat în afara aeronavei, în timp ce soția sa, Svetlana Grković, îl ținea de picioare. Ea a descris calvarul trăit în aer, în timp ce ea și soțul ei se întorceau dintr-o vacanță de vară din Grecia.

„A fost ca și cum o bucată din motor s-ar fi desprins și ar fi lovit geamul lângă care stătea soțul meu, Ljubiša. Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit: «Dacă murim, murim împreună.» A fost îngrozitor” a declarat ea pentru Nova.

Doamna Grković a spus că ar dori să-i mulțumească personal unui pasager care a contribuit la salvarea vieții soțului ei.

Domnul Karović rămâne internat în spital și se crede că nu poate vorbi din cauza rănilor suferite. De asemenea, prezintă arsuri prin frecare și se află într-o stare de șoc sever. Soția sa a spus că este rănit serios la mână și că are, de asemenea, o serie de arsuri.

Ea a amintit că el și-a pierdut cunoștința de mai multe ori în timpul incidentului și nu-și poate aminti prea multe din ceea ce s-a întâmplat.

Compania aeriană a transmis, într-un comunicat: „Un zbor Ryanair de la Salonic la Memmingen, vineri dimineață (10 iulie), s-a întors la Salonic la scurt timp după decolare, după ce o fereastră a unui pasager s-a desprins în timpul zborului. Aeronava a aterizat în condiții normale, iar pasagerii s-au întors la terminal.

„Un pasager a solicitat și a primit asistență medicală la sol, în Salonic. Pentru a reduce la minimum orice întârziere, s-a organizat o aeronavă de înlocuire care să transporte pasagerii la Memmingen, aceasta plecând din Salonic la ora 9:53, ora locală, în această dimineață (10 iulie, n.r).”