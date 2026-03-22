Trupul ei a fost depozitat în bucătăria aeronavei timp de peste 13 ore, potrivit relatărilor.

Zborul BA32, a continuat spre Heathrow în loc să se întoarcă — o decizie care, potrivit unor surse, reflectă realitatea dură că, odată ce un pasager a murit deja, situația „nu este considerată o urgență”, scrie New York Post.

Membrii echipajului au fost puși în dificultate în privința modului de gestionare a trupului în timpul zborului.

„Evident, familia femeii era devastată, la fel și echipajul. Mulți au dorit să se întoarcă la Hong Kong. Dar, spus direct, dacă un pasager a murit deja, nu este considerat o urgență”, a declarat o sursă pentru The Sun.

O sugestie de a plasa trupul într-o toaletă a fost respinsă, ceea ce a obligat personalul să îl învelească și să îl mute într-o zonă de servire din spatele avionului — fără să realizeze că podeaua era încălzită, ceea ce ar fi agravat situația pe parcursul orelor.

Până când aeronava Airbus A350-1000 a început coborârea, pasagerii și echipajul au observat, potrivit relatărilor, un miros neplăcut care se răspândea în partea din spate a avionului, sporind disconfortul la bord.

Poliția a întâmpinat aeronava la Heathrow și a cerut celor 331 de pasageri să rămână pe loc aproximativ 45 de minute, în timp ce autoritățile au investigat decesul femeii.

Într-o declarație, British Airways a transmis pentru The Sun că „toate procedurile au fost respectate corect”, menționând că nu există un protocol unic pentru gestionarea deceselor în timpul zborului. „Gândurile noastre sunt alături de prietenii și familia femeii.”