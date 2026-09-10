Studiul dedicat insectelor a fost publicat în revista științifică Insect Systematics and Evolution.

În total, cercetătorii au identificat 12 noi specii de insecte erbivore. Unul dintre noile genuri a primit numele Swiftiephylus, o trimitere la Taylor Swift și la denumirea „Swifties” folosită pentru fanii artistei.

În acest gen au fost incluse patru specii ale căror denumiri fac referire la Taylor Swift și la albumele sale: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator – în onoarea albumului „Lover”, Swiftiephylus intrepidus – inspirat de albumul „Fearless” și Swiftiephylus poetorum – o trimitere la albumul „The Tortured Poets Department”.

„Pentru mine, ca fană Taylor Swift încă din copilărie, a fost un mod firesc și sincer de a-i aduce un omagiu lui Taylor și, în același timp, de a atrage atenția asupra diversității uriașe a insectelor pe care încă trebuie să o descoperim”, a explicat Sarah Schroeder, una dintre autoarele studiului.

Aceste ploșnițe nu sunt primele animale care primesc nume inspirate de Taylor Swift. În onoarea cântăreței au mai fost denumite o specie de miriapod, Nannaria swiftae, cunoscută și drept „Swift twisted-claw millipede”, precum și păianjenul Castianeira swiftay, descoperit în Costa Rica.