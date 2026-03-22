În decembrie 2024, rata creditelor neperformante a fost de 2,48%, conform datelor centralizate de Banca Naţională a României (BNR).

La sfârşitul anului trecut, în România erau 29 de instituţii de credit, din care zece sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 957,6 miliarde lei, cu 50,3 miliarde lei mai mari comparativ cu septembrie 2025 şi cu 75,8 miliarde lei peste cele din perioada similară din 2024.

Activele instituţiilor cu capital privat reprezentau 85,7% în total active, iar activele instituţiilor cu capital străin 63,2%.