În favoarea pachetului au votat 175 de deputați, 33 au fost împotrivă și 141 s-au abținut, transmite AFP. Acest pachet de măsuri de urgență trebuie să ”atenueze amploarea” efectelor conflictului și să ”le facă puțin mai suportabile” pentru spanioli, a declarat premierul Pedro Sanchez la prezentarea programului vinerea trecută.

Printre măsurile anunțate figurează scăderea TVA la gaze și carburanți de la 21% la 10%, ceea ce, potrivit lui Sanchez, va permite o scădere a prețurilor la pompă de până la 30 de eurocenți pe litru și o ”economie de circa 20 de euro pentru un plin”.

Reduceri semnificative la electricitate

După o ședință de guvern extraordinară, Sanchez a mai anunțat o reducere a taxelor pe electricitate cu 60%, în special prin suspendarea impozitului pe producția de electricitate.

El a promis ”plafonarea prețului maxim de vânzare a butanului și propanului” și crearea unui ”ajutor direct de 0,20 euro pe litru de carburant” pentru ”toți transportatorii, agricultorii, crescătorii și pescarii”, foarte afectați de creșterea prețurilor la pompă.

Un ajutor ”echivalent” a fost creat pentru ”achiziția de îngrășăminte”, a adăugat Sanchez, care s-a opus vehement războiului ”ilegal” dus de SUA și Israel împotriva Iranului.

În acest context internațional tensionat, guvernul de la Madrid se teme de o încetinire a economiei naționale, cea de-a patra din zona euro și una dintre cele mai dinamice din Europa.