Camera s-a reunit luni în ședință plenară la Beirut, în timp ce aviația israeliană bombarda suburbia sudică din apropiere. Deputații Hezbollah, printre care Mohammad Raad, șeful blocului parlamentar al partidului care numără treisprezece deputați, au participat la ședință, potrivit unui fotograf AFP.

Libanul este implicat din 2 martie în războiul regional care a pornit din Iran, după un atac al Hezbollah împotriva Israelului, întreprins ca represalii pentru moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Riposta Israelului nu s-a lăsat așteptată și se intensifică.

Israelul avertizează locuitorii din sudul Beirutului

Armata israeliană a emis luni un avertisment pentru locuitorii din suburbiile sudice ale Beirutului să respecte ordinele de evacuare anterioare, în timp ce desfășura o operațiune care viza Al-Qard Al-Hassan, organizația financiară sancționată de SUA, pe care Israelul o acuză că finanțează Hezbollah.

Astfel, Parlamentul libanez a votat luni prelungirea cu doi ani a mandatului său, în timp ce atacurile aeriene israeliene continuă în sudul țării.

Decizia a fost luată cu 76 de voturi în favoarea prelungirii mandatului, 41 împotrivă și 41 abțineri. Associated Press relatează că și blocul de 13 membri ai Hezbollah din parlament a votat în favoarea prelungirii mandatului.

Parlamentul își prelungește mandatul pe fondul crizei politice

„Camera a decis să-și prelungească mandatul cu doi ani”, a anunțat într-un comunicat președintele său, Nabih Berri, aliat al Hezbollah. La ultimele alegeri legislative din mai 2022, Hezbollah și aliații săi și-au pierdut majoritatea parlamentară, în fața avansului partidelor de opoziție și a candidaților independenți proveniți din mișcarea de protest din 2019.

Parlamentul libanez este profund divizat între aceste două tendințe. Nu este prima dată când Parlamentul își prelungește mandatul. Între 2013 și 2017, a făcut acest lucru de două ori, invocând riscuri de securitate și extinderea războiului din Siria, iar a treia oară dintr-un motiv tehnic legat de aplicarea noii legi electorale.

Înainte de începerea războiului actual, unele partide opuse Hezbollahului, susținute în acest sens de Statele Unite, au recomandat amânarea alegerilor parlamentare din mai, de teamă că acestea ar putea să întărească influența Hezbollah, într-un moment în care autoritățile libaneze se angajaseră să dezarmeze mișcarea șiită susținută de Iran, au declarat surse diplomatice pentru AFP.