Corespondent Știrile ProTV: „Incidentul a avut loc în urmă cu două zile, într-un autobuz din Sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat de 51 de ani, în momentul în care o altă călătoare, o femeie de 48 de ani, trecea pe lângă el, a atins-o într-un mod nepotrivit, în zona intimă. Nu și-a cerut scuze și nici nu a fost o întâmplare, povestesc martorii.

În momentul în care femeia s-a îndepărtat de el și a început să îl certe pentru incident și să riposteze, bărbatul a devenit mai agresiv, a ridicat tonul și, mai mult decât atât, a scos din buzunar un cuțit și a început să îl îndrepte în mod amenințător spre ea.

Toți călătorii din autobuz au rămas înmărmuriți în momentul în care au văzut scenele. Niciunul însă nu a intervenit. Lucrurile s-au încheiat în momentul în care femeia a coborât, de frică, la prima stație.

Polițiștii au intervenit după ce au fost sesizați. L-au identificat pe bărbat, iar acesta este acum arestat preventiv pentru 30 de zile”.