Suveranul Pontif a avertizat că menţinerea conflictului nu face decât să adâncească ruptura dintre popoare şi să îndepărteze perspectiva unei soluţii juste şi durabile.

„Chiar şi în aceste zile, Ucraina este supusă unor atacuri continue care lasă populaţii întregi expuse frigului iernii. Urmăresc cu tristeţe ceea ce se întâmplă. Sunt aproape de cei care suferă şi mă rog pentru ei”, a declarat papa de la fereastra Palatului Apostolic, după rugăciunea de duminică, conform news.ro.

În mesajul său, liderul Bisericii Catolice a subliniat că „prelungirea ostilităţilor, cu consecinţe din ce în ce mai grave pentru civili, lărgeşte prăpastia dintre popoare şi îndepărtează şi mai mult o pace justă şi durabilă”, motiv pentru care a cerut intensificarea „şi mai mare” a demersurilor menite să pună capăt războiului.

Tot în cadrul intervenţiei sale, Papa Leon al XIV-lea a salutat un grup de tineri din Acţiunea Catolică din Roma, cărora le-a mulţumit pentru implicarea lor în promovarea păcii. Papa a evidenţiat rolul acestora în a-i ajuta pe adulţi să privească realitatea „dintr-o altă perspectivă, cea a colaborării dintre diferite persoane şi naţiuni”.

„Fiţi activişti pentru pace acasă, la şcoală, în sport, peste tot. Nu fiţi niciodată violenţi, nici prin cuvinte, nici prin gesturi, niciodată”, a îndemnat suveranul pontif, subliniind totodată că „răul este învins doar prin bine”.

În încheiere, papa Leon al XIV-lea a lansat un apel la rugăciune pentru pace în Ucraina şi în Orientul Mijlociu, dar şi „în fiecare regiune unde, din păcate, există lupte pentru interese care nu sunt cele ale popoarelor”. Mesajul său a fost sintetizat într-o concluzie clară: „Pacea se construieşte pe respectul pentru toate popoarele”.

