Papa Leon, mesaj la început de 2026: Lumea se salvează prin iertare şi înţelegere, nu ascuțind săbii

Stiri externe
01-01-2026 | 17:24
Papa Leon


Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE.

autor
Sabrina Saghin

Este prima dată când Leon al XIV-lea petrece un An Nou ca papă, fiind ales în luna mai a anului trecut. Joi a celebrat în bazilica Sfântul Petru din Vatican tradiţionala Liturghie în solemnitatea Mariei, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Pontiful american, augustinian, l-a invocat pe Sfântul Augustin pentru a afirma că una dintre trăsăturile fundamentale ale lui Dumnezeu este iubirea sa necondiţionată, deoarece El se prezintă sub forma unui copil nou-născut, gol şi neajutorat în iesle.

Deschiderea noului an 2026 este pentru fiecare o oportunitate pentru o viaţă nouă, marcată de capacitatea de a ierta, a spus el în faţa celor aproximativ 5.000 de credincioşi care îl ascultau.

Din acest motiv, el a recomandat ca în acest an - când Jubileul inaugurat de Francisc se apropie de final, la 6 ianuarie - oamenii să se apropie de credinţă pentru a îmbrăţişa o idee de pace „dezarmată şi dezarmantă", în beneficiul special al celor mai umili.

Să acesta fie angajamentul nostru, scopul nostru pentru lunile ce vin şi pentru întreaga noastră viaţă creştină", a îndemnat el.

Papa Leon al XIV-lea critică reînarmarea globală

Anul Nou coincide cu Ziua Mondială a Păcii, care ajunge la cea de-a 59-a ediţie, iar pe 8 decembrie pontiful american a publicat primul său mesaj cu acest prilej.

În textul intitulat „Pacea să fie cu voi toţi. Spre o pace dezarmată şi dezarmantă", Leon al XIV-lea avertiza în primul rând că, în prezent, nu sunt puţini cei care numesc realiste naraţiuni lipsite de speranţă pentru viaţa pe planetă.

Astfel, el arăta că, de-a lungul anului 2024, cheltuielile militare mondiale au crescut cu 9,4% faţă de anul precedent, ceea ce dezvăluie un efort economic enorm din partea ţărilor pentru reînarmare, în pofida tragediilor războaielor secolului trecut.

„Când tratăm pacea ca pe un ideal îndepărtat, ajungem să nu mai considerăm scandalos faptul că aceasta este refuzată şi chiar că se poartă războaie pentru a o obţine. Se pare că lipsesc ideile concrete, afirmaţiile bine gândite, capacitatea de a proclama faptul că pacea este aproape", denunţa el, conform Vatican News.

Astfel, Leon al XIV-lea îşi exprima, de asemenea, îngrijorarea faţă de faptul că, pe plan politic, şi dincolo de principiul legitimei apărări, destabilizarea la nivel planetar capătă pe zi ce trece un dramatism şi o imprevizibilitate tot mai mari.

„Nu este întâmplător că apelurile repetate la creşterea cheltuielilor militare şi deciziile pe care acestea le implică sunt prezentate de mulţi guvernanţi cu justificarea pericolului reprezentat de ceilalţi", susţinea el. 

Sursa: Agerpres

01-01-2026

