Iar președintele Trump analizează reluarea operațiunilor militare, după ce a respins propunerea de pace a Teheranului, pe care a numit-o „stupidă”. Armistițiul este la „terapie intensivă”, a mai spus președintele american.

Donald Trump insistă că are "cel mai bun plan posibil" pentru încheierea războiului, însă a respins dur propunerea de pace transmisă de Teheran, pe care a descris-o drept "stupidă" și "fără valoare".

Reporter: Armistițiul rămâne în vigoare?

Donald Trump: E incredibil de slab. Aș numi acest armistițiu cel mai slab în acest moment. După ce am citit mizeria aia pe care ne-au trimis-o (iranienii)... Nici măcar nu am terminat-o de citit, mi-am zis să nu-mi pierd timpul cu așa ceva. Aș spune că șansele armistițiului sunt cele mai slabe acum, este „la terapie intensivă”.

Esmail Baghaei, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian: „Tot ceea ce am propus în textul nostru reprezintă cereri rezonabile și responsabile și propuneri generoase. Nu doar pentru interesele naționale ale Iranului, ci și pentru binele, stabilitatea și securitatea întregii regiuni și ale lumii”.

Potrivit presei iraniene, propunerea Teheranului includea o cerere de despăgubiri pentru daunele de război, încetarea blocadei navale americane asupra porturilor de pe coasta iraniană. Dar Teheranul vrea recunoașterea suveranității sale asupra Strâmtorii Ormuz.

Hakan Fidan, ministrul de Externe al Turcia: „Prevenirea folosirii Strâmtorii Ormuz ca armă este extrem de importantă nu doar pentru securitatea și stabilitatea regională, ci și pentru economia globală”.

Potrivit unor surse citate de CNN, președintele american este tot mai frustrat de modul în care Teheranul gestionează negocierile. Și Trump "se gândește mai serios decât în orice moment din ultimele două săptămâni" la reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului.

Un politician iranian afirmă că Parlamentul va lua în considerare îmbogățirea uraniului la nivelul necesar pentru arme nucleare, dacă Statele Unite atacă din nou.

În timp ce centralele nucleare civile folosesc uraniu îmbogățit la 3–5%, armele nucleare necesită, de regulă, un nivel mult mai înalt de îmbogățire a uranului de aproximativ 90%.

Congresman: Aveți un plan B?

Pete Hegseth, șeful Pentagonului: Avem un plan de escaladare, dacă este necesar. Avem un plan de retragere, dacă este necesar. Avem un plan de repoziționare a forțelor și resurselor. Cu siguranță, în acest context nu am dezvălui care ar putea fi următorul pas, având în vedere gravitatea misiunii pe care o întreprinde președintele pentru a se asigura că Iranul nu va deține niciodată o bombă nucleară.

Donald Trump: „Este un plan foarte simplu: Iranul nu poate avea o armă nucleară și nu va avea o armă nucleară, dar ei nu au vrut să accepte (planul), dacă poți să crezi... ce proști! Sunt oameni proști! Ei cred că eu mă voi plictisi de toate astea sau că vor apărea presiuni, dar nu există nicio presiune. Nu există nicio presiune”.

După ce Trump a respins ultima propunere a Iranului pentru încheierea conflictului, prețurile petrolului au început din nou să crească.