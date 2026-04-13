În avionul de la Roma la Alger, pontiful american le-a spus jurnaliștilor că nu intenționează să intre în polemică cu Trump și că nu se teme de administrația sa, arată Agerres.

Președintele SUA a scris pe Truth Social: "Papa Leon este SLAB în ceea ce privește criminalitatea și catastrofal în materie de politică externă". Episcopii italieni și americani și-au anunțat susținerea față de papă, iar premierul italian Giorgia Meloni, deși apropiată de Trump, i-a urat o călătorie fructuoasă.

La Monumentul Martirilor din Alger, într-o zi ploioasă și sub măsuri stricte de securitate, papa Leon al XIV-lea, vizibil emoționat, a depus o coroană de trandafiri albi și s-a recules pentru victimele Războiului de Independență împotriva Franței (1954-1962).

„Pacea care ne permite să privim spre viitor cu un suflet împăcat este posibilă doar prin iertare", a rostit el în engleză, făcând apel să „nu adăugăm resentimente la resentimente, din generație în generație".

Colonizarea Algeriei de către Franța, începând cu 1830, a fost marcată de masacre, distrugerea structurilor socio-economice și deportări la scară largă. Papa a fost întâmpinat cu onoruri de președintele Abdelmadjid Tebboune și urmează să viziteze Marea Moschee și bazilica Notre-Dame d'Afrique, într-o celebrare interreligioasă care va reuni creștini și musulmani. Catolicii reprezintă mai puțin de 0,01% din populația de 47 de milioane.

Aceasta este prima călătorie internațională majoră a papei Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, care va continua apoi în Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială (13-23 aprilie), un turneu de 18.000 de kilometri. Algerul a fost împodobit cu flori și steagul Vaticanului, deși nu sunt planificate apariții publice în Capitală. Marți, papa va călători la Annaba, vechiul Hipona, unde a fost episcop Sfântul Augustin, „o punte foarte importantă în dialogul interreligios", după cum a spus pontiful, care se prezintă drept „un fiu al Sfântului Augustin".