Programul, care a început ca proiect-pilot în Evros, se extinde acum în noi zone îndepărtate și montane, în timp ce se modifică și condițiile de bază pentru participare, potrivit CNN Greece.

Printre cele mai importante schimbări se numără faptul că beneficiarul nu mai este obligat să lucreze în localitatea în care se va stabili permanent.

Ce zone sunt incluse?

Extinderea programului a fost anunțată de premierul Kyriakos Mitsotakis, noi zone din unitățile regionale Ioannina și Thesprotia fiind incluse în plan.

În Ioannina, programul se extinde în municipalitățile Konitsa, Pogoni, Zagori, Metsovo, Tzoumerka de Nord, Dodoni și Zitsa.

În Thesprotia sunt incluse municipalitățile Souli și Filiates.

Principalul obiectiv este atragerea de noi rezidenți permanenți în zone care s-au confruntat în ultimii ani cu scăderea și îmbătrânirea populației.

Platforma se deschide în octombrie

În octombrie este de așteptat să fie activată platforma de înscriere pentru cele opt unități regionale care au fost deja incluse în program: Kastoria, Kilkis, Serres, Florina, Pella, Drama, Kozani și Grevena.

Ajutorul financiar a fost stabilit la suma unică de 10.000 de euro și va fi plătit în două tranșe de câte 5.000 de euro.

Prima tranșă va fi acordată după aprobarea cererii, iar cea de-a doua după împlinirea unui an de reședință permanentă în municipalitatea în care a avut loc relocarea.

Suma este neimpozabilă și nu poate fi executată silit, nu se compensează cu datorii către stat, fondurile de asigurări sau bănci și nu este luată în calcul la stabilirea limitelor de venit pentru alte prestații sociale sau de asistență.

Pentru participarea la program și plata ajutorului nu sunt necesare documente fiscale sau de asigurare.

Nu este obligatoriu să lucrezi în noul loc de reședință

O schimbare importantă a programului este eliminarea obligației de a prezenta un certificat de angajare în localitatea în care are loc relocarea.

Măsura lărgește cercul potențialilor beneficiari, deoarece permite participarea și persoanelor care doresc să își mute definitiv reședința fără să aibă deja un loc de muncă asigurat în zonă.

În același timp, este prevăzută posibilitatea de participare, în anumite condiții, și pentru rezidenții altor state membre ale Uniunii Europene.

În program se pot înscrie, cu condiția să îndeplinească cerințele relevante, și absolvenții de studii universitare după 1 ianuarie 2025, atunci când departamentul universitar pe care l-au absolvit se află în aceeași regiune cu municipalitatea în care are loc relocarea.

Programul se adresează atât gospodăriilor formate dintr-o singură persoană, cât și celor cu mai multe persoane, principala condiție fiind mutarea efectivă a reședinței principale, care va fi verificată de municipalitatea competentă.