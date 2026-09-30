În total, în urma celor 840 de controale făcute, au fost aplicate peste 300 de sancţiuni. Controalele au relevat neconformităţi grave şi recurente în activitatea operatorilor economici din domeniul exploatării agregatelor minerale: lipsa actelor de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor, nerespectarea legislaţiei privind protecţia apelor, depozitarea necorespunzătoare a materialelor extrase şi a deşeurilor, potrivit News.ro.

Garda Naţională de Mediu a publicat, miercuri, un raport privind controlul tematic naţional la activităţile de balastiere. Astfel, în 2026, specialiştii instituţiei au făcut 840 de activităţi distincte de inspecţie şi control strict pe acest sector, fiind consemnate 327 de sancţiuni principale şi complementare, dintre care 82 de avertismente şi 236 de amenzi.

Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 10.746.500 lei.

Mai mult decât atât, au fost dispuse 20 de măsuri de încetare a activităţii, 18 măsuri de desfiinţare a lucrărilor şi aducere a terenurilor la starea iniţială, au fost formulate 9 notificări prealabile în vederea suspendării actelor de reglementare şi 6 sesizări penale.

Dronele, folosite pentru controalele în zone izolate

„Activităţile de prelucrare a agregatelor minerale sunt de cele mai multe ori în locuri izolate, nelocuite, ceea ce face mult mai complicată sesizarea colegilor noştri din teritoriu, precum şi activitatea propriu-zisă de control. Am decis că o abordare tematică şi integrată este utilă şi trebuie să recunoaştem că, în această direcţie, ne-au ajutat foarte mult dotările tehnice şi dronele pe care le folosim. Rezultatele ne arată un sector în care legislaţia de mediu, protecţia apelor şi chiar gestionarea corectă a deşeurilor sunt de prea multe ori nerespectate”, a declarat Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu.

Analiza controalelor relevă existenţa unor grave neconformităţi recurente în activitatea operatorilor economici din domeniul exploatării agregatelor minerale, precum: lipsa actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor; nerespectarea legislaţiei privind protecţia apelor; depozitarea necorespunzătoare a materialelor extrase şi a deşeurilor; desfăşurarea activităţilor fără măsuri eficiente de protecţie a solului, subsolului, apelor şi biodiversităţii.

Ce măsuri au dispus comisarii Gărzii de Mediu

„Priorităţile GNM le regăsim în zona de stabilire a unor măsuri clare de conformare care să ducă la salubrizarea şi refacerea amplasamentelor afectate, gestionarea şi predarea deşeurilor către operatori autorizaţi, interzicerea depozitării de materiale în apropierea cursurilor de apă, reglementarea evacuării apelor uzate, întreţinerea instalaţiilor de decantare, umectarea amplasamentelor şi adoptarea altor măsuri pentru limitarea emisiilor de pulberi, precum şi notificarea autorităţilor competente pentru revizuirea sau obţinerea actelor de reglementare necesare”, au arătat reprezentanţii instituţiei.

În situaţiile în care au fost identificate activităţi desfăşurate fără actele de reglementare necesare ori în afara condiţiilor/perimetrelor autorizate, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dispus măsurile prevăzute de legislaţia aplicabilă, inclusiv încetarea activităţii, după caz, până la reglementarea acesteia. În cazurile în care constatările au relevat indicii privind posibila săvârşire a unor fapte de natură penală, au fost formulate sesizări către organele competente.