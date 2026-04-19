Franţa şi Grecia, aliaţi vechi în cadrul NATO, au semnat un acord pe securitate şi apărare în 2021, care prevede că fiecare dintre cele două ţări îi va veni în ajutorul celeilalte dacă va fi atacată şi include achiziţia a trei fregate construite în Franţa şi a două duzini de avioane de luptă Dassault de către Atena.

Cu prilejul vizitei în Grecia de pe 24-25 aprilie a lui Emmanuel Macron, acordul va fi prelungit cu încă 5 ani, acesta urmând să fie apoi prelungit automat, a declarat oficialul sub protecţia anonimatului.

Grecia conduce misiunea navală a UE în Marea Roșie

Macron şi oficialii eleni vor discuta de asemenea despre securitatea maritimă şi strâmtoarea Ormuz, a adăugat oficialul citat.

Navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz a încetat duminică după ce Iranul a oprit din nou trecerea, cu doar câteva zile înainte de expirarea unui armistiţiu fragil cu SUA.

Grecia conduce misiunea navală a UE însărcinată cu protecţia navelor în Marea Roşie, dar s-a opus angajării în orice operaţiuni militare în Strâmtoarea Ormuz.