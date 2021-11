Tot mai multe țări iau măsuri pentru a întârzia răspândirea variantei Omicron. Părerile specialiștilor sunt împărțite

Spania și Cehia au intrat luni pe lista statelor unde au fost descoperite cazuri de pacienți depistați cu noua varianta Omicron a coronavirusului. În Europa, cele mai multe infectări au fost înregistrate în Olanda și Portugalia.

Tot mai multe țări iau măsuri de protecție, pentru a întârzia răspândirea virusului, dar părerile specialiștilor sunt împărțite când vine vorba de gradul de periculozitate al noii tulpini.

În spitalul Gregorio Maranion din Madrid, unul dintre cele mai mari din capitala spanionlă, a fost descoperit luni primul caz de coronavirus cu varianta Omicron din Peninsula Iberică. Pacientul, un bărbat de peste 50 de ani, se întorsese de câteva zile din Africa de Sud. Medicii spun că omul e în stare bună și caută acum să vadă dacă sunt și alți pacienți infectați.

Și Canada a anunțat luni seară primele cazuri de infectări cu noua variantă de COVID: doi cetățeni din Quebec, abia întorși din Nigeria. Mai la sud, în Statele Unite, oficialii americani sunt convinși că tulpina Omicron e deja în SUA. Președintele Joe Biden a subliniat însă că situația nu e atât de gravă pe cât pare.

Joe Biden: Această variantă e motiv de îngrijorare, nu de panică.

Reporter: Carantina e scoasă din calcul?

Joe Biden: Da, pentru moment este. Dacă oamenii sunt vaccinați și poartă măști, nu e nevoie de carantină.

„Totul este foarte confuz și lucrurile s-au întâmplat atat de repede. Am stat cel puțin 48 de ore încercând să rezervăm zboruri, care se se tot anulează apoi sau nu suntem primiți pentru că nu avem pașaport european”, spune o turistă din SUA.

Aceste restricții de călătorie sunt măsuri de precauție necesare, spun specialiștii, care speră să câștige astfel timp pentru a afla mai multe răspunsuri legate de noua tulpină.

„Trebuie să începem să gândim altfel și să începem să înțelegem că nu este vorba despre eliminarea virusului. Trebuie să acceptăm că virusul este cu noi, dar avem instrumentele pentru a ne proteja împotriva formei severe”, a explicat un profesor de la Universitatea Witwatersrand din Africa de Sud.

„Am făcut-o de două ori până acum. Am realizat deja un vaccin adaptat tulpinei Beta. Dar nu l-am folosit niciodată pentru că ne-au protejat foarte bine vaccinurile existente, la fel am făcut și in cazul Delta. Dar nu l-am folosit niciodată din același motiv. Deci, facem același lucru cu Omicron, chiar acum. Dacă într-adevăr vom avea nevoie de un vaccin, să știm că nu am pierdut timpul”, a declarat directorul Pfizer.

Oficialii Comisiei Europene au amintit că în contractul semnat cu grupul farmaceutic Pfizer-BioNTech pentru inca 1,8 miliarde de doze de vaccin există o clauză referitoare la o posibila noua varianta care ocoleşte vaccinul actual.

Conform acestei clauze, Pfizer-BioNTech trebuie să-şi adapteze serul în termen de 100 de zile. Iar oamenii de știință amintesc ca este mult mai probabil ca virusul să sufere mutații în locuri în care rata de vaccinare este scăzută, cum este cazul Africii.