Toate au fost atent conservate și depozitate la Muzeul orașului Bruxelles. Dar, pentru că instituția intră în renovare, toate costumele sunt transferate la Muzeul Modei din Belgia.

Având în vedere că unele haine au fost realizate cu secole în urmă, procesul de transport este extrem de complicat.

Acest costum realizat pentru faimoasa statuie din Bruxelles i-a adus un omagiu lui Johnny Hallyday. Artistul, cunoscut pentru muzica sa rock and roll, a murit în 2017.

Bernice Brijoux, managerul colecției: „Este un costum donat de soția lui Johnny Hallyday după moartea acestuia. Scopul ei principal a fost să sublinieze că artistul era francez cu origini belgiene.”

Muzeul Orașului Bruxelles a adunat până acum 1.200 de costume, purtate de-a lungul timpului de simpaticul băiețel din bronz. Cea mai veche dintre ele datează din 1774 și a fost un dar din partea regelui francez Ludovic al XV-lea.

Bernice Brijoux, managerul colecției: „Soldații regelui Franței, care erau staționați în oraș la acea vreme, au încercat să fure Manneken Pis din fântână. Asta i-a înfuriat foarte tare pe cetățenii Bruxellesului, iar ca să-i împace, regele a donat un costum extraordinar pentru statuie.”

Drept urmare, este vorba de o piesă de patrimoniu incredibilă, de o valoare inestimabilă.

Bernice Brijoux, managerul colecției: „Aceștia sunt pantalonii lui Manneken Pis.”

Reporter: „Există o gaură prevăzută pentru...?”

Bernice Brijoux: „Da, costumul este realizat din două piese, iar gaura pentru pantaloni este acolo. Așa că putea să facă pipi...”

Cum Muzeul Orașului Bruxelles intră în renovare, colecția este mutată în clădirea Muzeului Modei. Iar mutarea se face piesă cu piesă. În caz de ploaie, managera colecției transportă personal coletele.

Manneken Pis a purtat și un costum de călușar, pentru a marca „Ziua Portului Tradițional Românesc”. Momentul simbolic a promovat patrimoniul cultural românesc în inima Europei.

Statuia poartă o ținută nouă la fiecare 2-3 zile, pentru a marca diverse sărbători naționale, evenimente culturale sau cauze caritabile. În cazuri excepționale, Manneken Pis mai reia câte o ținută.

Bernice Brijoux: „De exemplu, acest costum ar putea reapărea pe statuie, dacă donatorul său - în acest caz, soția lui Johnny Hallyday - depune o cerere pentru a fi îmbrăcat din nou de Manneken Pis.”