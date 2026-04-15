Predarea vine într-un moment delicat, cu blocul bazându-se pe unitate pentru a adopta sancțiuni, bugete și alte decizii care încă necesită unanimitate. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a pierdut timpul în această săptămână după înfrângerea lui Orbán și a sugerat schimbări ale regulilor de vot din UE pentru a evita blocajele viitoare.

Timp de ani de zile, combativul prim-ministru ungar și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca inițiative cheie, în special sprijinul UE pentru Ucraina. După înfrângerea zdrobitoare din alegerile de duminică, el va fi în curând înlocuit de Péter Magyar, o figură de centru-dreapta care a semnalat disponibilitatea de a colabora mai strâns cu Bruxelles-ul.

Unii speră că victoria lui Magyar va face mai ușor de atins consensul. „Impresia mea este că modelul politic de a fi un perturbator sistemic și structural s-a prăbușit odată cu înfrângerea severă a [partidului lui Orbán] Fidesz”, a declarat un diplomat UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis, la fel ca altor persoane citate în acest articol.

Dar plecarea lui Orbán nu înseamnă că von der Leyen — sau Kievul — pot răsufla ușurate. Consiliul European, unde toți cei 27 de lideri se reunesc pentru a lua decizii, include încă o mână de aliați ai lui Orbán și câțiva potențiali noi perturbatori.

Iată cei liderii au cea mai mare probabilitate să preia rolul lui Orbán ca nou „inamic public” al blocului.

Ajutorul: premierul slovac Robert Fico

Premierul Slovaciei a fost adesea partenerul fidel al lui Orbán în veto-uri, alăturându-se liderului pro-rus în blocarea sancțiunilor împotriva Moscovei și cerând o derogare de la împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Cu Orbán plecat, Fico rămâne singur ca cel mai apropiat — și poate ultim — prieten al Kremlinului în UE.

„Sunt interesat să fiu un actor constructiv în Uniunea Europeană, dar nu în detrimentul Republicii Slovace”, a declarat Fico vara trecută.

Fico a avertizat luna trecută că ar putea bloca tranșa de 90 de miliarde de euro pentru Kiev în locul lui Orbán, dacă acesta ar pierde alegerile. Budapesta a blocat luni de zile plata fondurilor convenite la summitul din decembrie, din cauza unei dispute cu Kievul privind o conductă avariată care transporta petrol rusesc către Europa Centrală. Magyar a semnalat luni că nu va sta în calea UE.

Cu conducta încă nefuncțională — președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că nu va fi reparată până la sfârșitul lunii aprilie — întrebarea este acum dacă Fico își va duce la îndeplinire amenințarea și va prelua rolul lui Orbán sau dacă se va alinia UE. Liderul slovac a dat înapoi în trecut în privința sancțiunilor și s-a alăturat declarațiilor comune ale UE în sprijinul Ucrainei.

„Cred că ei [Fico și ceilalți lideri] sunt foarte conștienți de riscurile și consecințele alegerii unui drum similar cu al lui [Orbán]”, a spus diplomatul UE citat mai sus.

Miliardarul populist: premierul ceh Andrej Babiš

Premierul Cehiei, un miliardar de 71 de ani supranumit „Trump-ul ceh”, care guvernează în coaliție cu extrema dreaptă din decembrie, a arătat deja tendințe similare cu Orbán. Babiš a fost singurul lider, alături de Orbán și Fico, care a cerut o derogare de la împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. De asemenea, a cerut reducerea sprijinului pentru Kiev, deși nu a mers până la anularea inițiativei Cehiei privind furnizarea de muniție pentru apărarea Ucrainei.

Babiš, a cărui coaliție include partidul anti-ecologist Motorists, are în vizor și politicile climatice ale UE. El a criticat schema certificatelor de carbon, susținând că distruge industria cehă.

În loc să blocheze totul, liderii de dreapta din Consiliu sunt așteptați să fie „dificili pe anumite subiecte”, mai ales în comparație cu „gândirea dominantă a altor lideri europeni”, a spus diplomatul UE.

Echilibrista: premierul italian Giorgia Meloni

Lidera italiană a mers pe o linie fină de pragmatism cu Bruxelles-ul de când a ajuns la putere acum mai bine de trei ani, echilibrând politica sa naționalistă de dreapta cu o poziție pro-UE în afacerile internaționale. Alăturându-se unor lideri precum Mette Frederiksen din Danemarca, Meloni a încercat să înăsprească regulile UE privind migrația prin consens, nu prin blocaj.

Un diplomat UE a spus că Meloni s-a dovedit a fi „o specie total diferită” de politician față de Orbán. Dar altul a avertizat că provine din aceeași familie politică și nu trebuie subestimată.

„La ultimul Consiliu European, singura persoană care a fost de acord cu Orbán a fost Meloni”, a spus al doilea diplomat UE, referindu-se la faptul că lidera italiană le-a spus celorlalți lideri că înțelege poziția lui Orbán privind împrumutul pentru Ucraina. „Se vede că există o legătură ideologică între ei.”

Populistul în revenire: Janez Janša din Slovenia

Fostul prim-ministru al Sloveniei, un populist de dreapta și admirator declarat al lui Trump, cunoscut pentru conflictele cu jurnaliștii, s-a clasat pe locul al doilea, la un singur mandat distanță, în alegerile tensionate de luna trecută, marcate de scandaluri de spionaj. Cu negocierile în desfășurare, nu este clar dacă Janša sau actualul premier Robert Golob vor reuși să formeze o coaliție de guvernare.

Janša, uneori numit „mini-Trump”, ar întări clubul populist din UE dacă revine la putere. În privința Ucrainei, însă, există o diferență notabilă față de Orbán sau Fico: deși aliat cu liderul ungar pe alte teme, Janša a susținut aderarea Ucrainei la UE și a vizitat Kievul în 2022, la începutul invaziei ruse la scară largă, pentru a-și arăta sprijinul.