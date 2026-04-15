După gratii rămâne și un alt inculpat, despre care anchetatorii cred că l-ar fi ajutat pe Anton.

Cristian Anton a stat mai bine de două ore în fața magistraților Curții de Apel Cluj. Avocații săi au contestat decizia arestului preventiv, în dosarul deschis pentru luare de mită, și au cerut o măsură mai blândă. Contestație a făcut și un alt inculpat din dosar. Anchetatorii spun că acesta ar fi avut rol de intermediar și l-ar fi ajutat pe fostul șef al Autorității Rutiere Române să strângă banii.

Judecătorii au respins ambele cereri, decizia fiind definitivă. La ieșirea din sală, avocații lui Cristian Anton au susținut că nu ar exista probe suficiente.

Alexandru Râșniță, avocatul lui Cristian Anton: „Nu este descrisă nicio infracțiune. Soluția va fi, din punctul meu de vedere, desființarea cu trimitere spre rejudecare”.

Cristian Anton a fost arestat preventiv la începutul lunii, fiind cercetat că ar fi luat șpagă pentru a ajuta candidații să treacă examenele pentru atestate de șofer profesionist. La percheziții, anchetatorii au găsit în locuința lui aproximativ o jumătate de milion de euro, ascunși în cutii de pantofi și pungi. Fostul șef al ARR este acuzat, pe lângă luare de mită, și de constituirea unui grup infracțional organizat, dar și că a permis accesul unor persoane neautorizate la informații care nu erau destinate publicității, cu scopul de a obține foloase necuvenite. Procurorii mai spun că ar fi fost vorba despre o rețea organizată, în care mai multe persoane ar fi facilitat fraudarea examenelor. În total, 12 persoane sunt vizate în acest dosar.