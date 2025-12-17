Orașul unde cadavrele incinerate la crematoriu încălzesc casele localnicilor. „Ne asigurăm că energia nu e irosită”

Stiri externe
17-12-2025 | 09:30
crematoriu franta
Shutterstock

Într-un oraș din Franța, un crematoriu contribuie la sistemul de încălzire al locuințelor. Căldura produsă în timpul procesului de incinerare este trimisă în rețeaua de termoficare.

autor
Lorena Mihăilă

În crematoriul din orașul Petit-Quevilly, lângă Rouen, se ascunde un sistem aproape unic în Franța. Căldura emisă în timpul incinerării trupurilor celor dragi este reutilizată direct în rețeaua de termoficare urbană, destinată încălzirii locuințelor și echipamentelor municipale din zonă, scrie presa franceză.

„Am vrut ca energia folosită pentru funcționarea clădirii să nu fie irosită”, explică primarul localității, Charlotte Goujon. Acest sistem este deja răspândit în numeroasele uzine de pe malul Senei, dar este rar întâlnit într-un crematoriu.

După mai bine de cinci ani de funcționare, căldura provenită de la crematoriu permite încălzirea a aproximativ o sută de locuințe.

„La vremea respectivă, era destul de inovator”

Proiectul crematoriului din Petit-Quevilly a prins contur în 2018, când cel din Rouen ajunsese la saturație. „Timpul de așteptare putea ajunge până la 21 de zile”, își amintește Christophe Aubin, actualul director al ambelor unități.

Citește și
Studenți
Marea Britanie va reveni în programul Erasmus în 2027, după aproape cinci ani de pauză: „Un prim pas crucial”

O situație insuportabilă pentru familii, inclusiv pentru cea a primăriței. „Când a murit bunicul meu, a trebuit să așteptăm 15 zile”, spune Charlotte Goujon. „A trebuit să mergem până în departamentul Eure.”

Pe fondul creșterii continue a numărului de incinerări în Franța, metropola Rouen a decis să construiască un nou crematoriu pe malul stâng al Senei, într-o zonă de activități din Petit-Quevilly.

„Multe colectivități deleagă construcția acestor infrastructuri. Noi am vrut să o păstrăm în gestiune proprie pentru a rămâne independenți și pentru a implementa demersuri de mediu”, explică Gwenaëlle Salaün, inginer teritorial în cadrul metropolei.

Clădirea beneficiază de o izolație termică optimă. „Nu avem curenți de aer și avem nevoie de foarte puțină încălzire”, se bucură aceasta. Însă echipa a dorit să meargă și mai departe.

„Ne-am dorit ca energia care se pierdea în natură să poată fi recuperată”, explică Gwenaëlle Salaün.

O rețea de conducte de 20 de km

O rețea de conducte de aproximativ 20 de kilometri furnizează căldură clădirilor din localitate încă din 1974, folosind energia produsă de uzina de incinerare a deșeurilor. Metropola a propus conectarea crematoriului la această rețea pentru a-i spori capacitatea.

Dar două crematorii din Franța dispuneau atunci de un sistem de recuperare a căldurii — și chiar și acelea încălzeau doar alte încăperi din aceeași clădire. „A trebuit să explicăm funcționarea acestui sistem locuitorilor și factorilor politici… Unii ne spuneau să nu o facem.”

Cum funcționează

În sala de incinerare, inaccesibilă publicului, echipamentele permit realizarea a până la nouă incinerări pe zi. „Este nevoie de aproximativ 90 de minute, la o temperatură cuprinsă între 790 și 900 de grade”, explică Christophe Aubin.

Dar, spre deosebire de ceea ce arată adesea serialele americane, aici nu există flăcări care să ardă direct sicriul. „Aparatele se încălzesc, iar odată ce sicriul este introdus, gazul se oprește automat, iar căldura este difuzată prin cărămizi refractare”, detaliază directorul. Cenușa este apoi colectată, pusă într-o urnă și înmânată familiei.

Acest proces, strict reglementat, presupune și tratarea fumurilor rezultate din incinerare.

„Ele trec prin mari filtre de cărbune, similare celor ale unei hote de bucătărie”, explică Aubin. Ca în toate crematoriile, fumul trebuie apoi răcit înainte de a fi evacuat sub formă de vapori de apă.

La Petit-Quevilly însă, în această etapă, căldura emisă de sistemul de răcire — comparabil cu cel din spatele frigiderului — este injectată în rețeaua de termoficare a orașului. „Ideea este să recuperăm o parte din căldura produsă de arderea gazului, în loc să o pierdem”, precizează Christian Longuemare, responsabilul serviciului de termoficare al metropolei Rouen.

Acest sistem de schimb de căldură a necesitat o investiție de aproximativ 100.000 de euro din partea colectivității.

El permite încălzirea întregului crematoriu — unde energia reprezintă una dintre principalele cheltuieli — precum și echivalentul a circa o sută de locuințe din cartier. În total, câteva mii de persoane sunt racordate la această rețea de termoficare.

Patricia Potra a fost arestată preventiv. Ar fi păcălit zeci de persoane cu consultanță pentru proiecte europene

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Franta, termoficare, crematoriu, incalzire,

Dată publicare: 17-12-2025 09:30

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Marea Britanie va reveni în programul Erasmus în 2027, după aproape cinci ani de pauză: „Un prim pas crucial”
Stiri externe
Marea Britanie va reveni în programul Erasmus în 2027, după aproape cinci ani de pauză: „Un prim pas crucial”

Marea Britanie se pregăteşte să reintre în programul european de schimburi universitare Erasmus, din care a ieşit în urmă cu aproape cinci ani, în urma Brexitului, relatează AFP citând presa britanică.

Șefa de cabinet a lui Trump spune că președintele american are personalitate de alcoolic. Plus multe alte critici
Stiri externe
Șefa de cabinet a lui Trump spune că președintele american are personalitate de alcoolic. Plus multe alte critici

Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a oferit o serie de declarații extrem de directe și critice despre președintele Donald Trump, agenda sa pentru un al doilea mandat și despre unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi.

Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat
Stiri externe
Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat

Două fete de 13 ani, date dispărute, au fost găsite în siguranță după ce au apărut la casa unui străin în Colorado, după ce dispăruseră de la un meci de baschet de la școală, au anunțat autoritățile.

Recomandări
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989
Stiri actuale
Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

Miercuri se împlinesc 36 de ani de când, la Timișoara, au căzut primii oameni loviți de gloanțe, pentru că au avut curajul să se ridice împotriva comunismului.

Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European
Stiri Politice
Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28