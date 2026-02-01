Pentru cei dispuși să își regândească momentul unei vacanțe în Italia, sfârșitul iernii la Torino nu este un compromis, ci perioada ideală pentru a descoperi viața locală, potrivit BBC.

Carnavalul de la Torino: parade și tradiții urbane

Prima jumătate a lunii februarie este dedicată Carnavalului, cu parade, spectacole stradale și piețe animate în cartierele orașului. Un punct important este piața de antichități Balôn din Piazza Borgo Dora, unde măștile de carnaval se îmbină cu reconstituiri istorice și personaje tradiționale, precum Rusnenta, masca specifică zonei.

Sărbătoarea atinge apogeul pe 15 februarie, pe râul Po, când personaje mascate urcă în bărci și gondole, într-o procesiune spectaculoasă ce marchează încheierea Carnavalului.

CioccolaTò: festivalul ciocolatei

La mijlocul lunii, Torino devine capitala ciocolatei odată cu festivalul CioccolaTò, organizat în Piazza Vittorio Veneto. Standurile de degustare, atelierele și evenimentele culturale celebrează tradiția locală a ciocolatei, care datează din secolul al XVII-lea.

Un simbol al iernii torineze este bicerinul – băutura caldă din cafea, ciocolată și frișcă – servită după rețeta originală în cafenele istorice precum Caffè Al Bicerin.

Vermutul și ritualul aperitivului

Spre final de februarie, vermutul devine vedeta orașului. Născut la Torino în secolul al XVIII-lea, acest vin aromat este savurat în cafenele și baruri istorice, de obicei simplu, cu gheață și coajă de citrice.

Evenimentul central este Salone del Vermouth, completat de degustări, tururi și evenimente tematice în tot orașul, dar și de Salone del Vino, un târg care reunește sute de producători din regiunea Piemont.

Bucătăria de iarnă și o escapadă la Ivrea

Iarna este sezonul mâncărurilor consistente: bagna cauda, fonduta, fritto misto, gran bollito misto sau brasato al Barolo definesc meniurile tradiționale. Desertul emblematic este bunet, o cremă densă de ciocolată și amaretti.

Pentru o experiență diferită, o excursie de o zi la Ivrea oferă celebrul „Război al Portocalelor”, un carnaval spectaculos ce reconstituie simbolic o revoltă medievală, desfășurat în ultimele zile ale sezonului.

Torino, în februarie, oferă o combinație rară de cultură, gastronomie și tradiții autentice, într-un oraș elegant care știe să transforme iarna într-un adevărat spectacol.

