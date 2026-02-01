Meteorologii au emis atenționări cod galben, anunțând temperaturi foarte scăzute, chiar până la -20 de grade Celsius noaptea. În nordul Moldovei, frigul s-a simțit puternic încă de noaptea trecută, iar un bărbat a ajuns la spital cu hipotermie severă.

Cel mai frig a fost în nordul țării, unde temperaturile au scăzut sub -10 grade, limita gerului. La Darabani, în județul Botoșani, s-au înregistrat -16,2 grade Celsius, iar la Rădăuți, în Suceava, -15,5. În Iași, oamenii au resimțit puternic scăderea temperaturii.

Bărbat: „Mi-e foarte, foarte frig, se simte chiar și prin geacă și fular. Mi se pare că nu fac față.”

Bărbat: „E foarte nasol cu frigul. Abia mai rezistăm.”

Reporter: „Vă văd foarte bine infofolit.”

Bărbat: „Trebuie să ne pregătim având în vedere ce se spune la meteo.”

Peste noapte, temperaturile au ajuns la -11,4 grade Celsius. Un bărbat de 60 de ani a fost găsit în hipotermie severă lângă un container în care locuia și este acum internat în stare gravă.

Intervenția medicilor și riscurile gerului

Luminița Bodrun, medic la Serviciul de Ambulanță Județean Iași: „Deși a fost încălzit și perfuzat, pe parcursul transportului starea lui s-a agravat. A fost necesară intubația și ventilația mecanică.”

În aceste perioade de frig intens, persoanele cu boli cardiace sau respiratorii, vârstnicii și copiii sunt mai vulnerabili.

Luminița Bodrun, medic Serviciul de Ambulanță Județean Iași: „Afectează foarte mult pe cei cu alergii, cu astm, cu probleme cardiace. Este o vasoconstricție accentuată, ceea ce duce la creșterea tensiunii, iar cei care au probleme cardiace pot dezvolta infarct sau tulburări de ritm.”

Dimineață, în Bacău erau -8 grade Celsius, dar vântul tăios făcea ca temperatura resimțită să fie ca -12 grade.

Vasile Stanciu: „Când avem nevoie de câte o unealtă din asta, trebuie să ieșim, că riscurile meseriei.”

Nici acoperirea aproape completă a feței nu a fost de ajutor în fața gerului intens.

Copil: „M-am îmbrăcat, dar tot am înghețat.”

Iar temperaturile scad și mai mult în perioada următoare, spun meteorologii.

Temperaturi extreme în nordul Moldovei

Corespondent Știrile PRO TV: „La ora 14, temperatura minimă este de -11 grade. Cel mai frig va fi însă în această seară și mai spre dimineață. Vorbim de temperaturi care coboară până la –20 de grade în nordul Moldovei.”

Valul de aer foarte rece, pe care îl vedeți aici în nuanțe de albastru deschis, a intrat în țară dinspre nord-est și se extinde spre sud și sud-est. În acest context, sunt în vigoare patru coduri galbene de vreme rea. Acesta, care cuprinde aproape toată țara, cu temperaturi deosebit de scăzute și ger, este în vigoare până marți la ora 10.00.

Frigul ține până la jumătatea săptămânii, spun meteorologii, când temperaturile vor urca din nou.

Oana Păduraru, meteorolog ANM: „Rămânem cu aceste alternanțe, din estimările pe care le avem până acum, până la sfârșitul lunii februarie, pentru că avem câteva zile cu temperaturi foarte scăzute, câteva zile cu temperaturi ridicate.”

Estimări pentru luna februarie

Potrivit estimărilor meteorologilor, în luna februarie ar urma să se înregistreze, în medie, temperaturi mai ridicate față de cele obișnuite pentru această perioadă.

Este un frig greu de suportat în Capitală. Vântul bate foarte tare și amplifică serios senzația de frig. Aerul este extrem de rece, tăios, simți cum îți taie respirația, iar fiecare rafală face ca temperatura să pară mult mai scăzută decât arată termometrul.

De altfel, acum sunt -2 grade, însă temperatura resimțită ajunge la -11 grade, tocmai din cauza vântului puternic.

În București, în acest moment, se suprapun două coduri galbene: unul de ger și unul de intensificări ale vântului și viscol. Pe parcursul serii, situația se va înrăutăți.

După ora 21, vorbim despre ninsoare viscolită, iar vântul va spulbera zăpada, reducând vizibilitatea. Până mâine dimineață, se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 10 centimetri, suficient cât să creeze probleme, mai ales în trafic.

Aveți grijă luni dimineață la primele ore: va fi polei, carosabil alunecos, vizibilitate scăzută și un frig accentuat, care va pune probleme atât șoferilor, cât și pietonilor.



