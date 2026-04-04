Există puține lucruri mai plăcute decât o felie rece de pizza la micul dejun. Dar, la fel de delicioasă cum este pizza rece, există și riscul de toxiinfecție alimentară dacă nu ești atent.

Toxiinfecția alimentară este cauzată de consumul de alimente contaminate cu bacterii patogene, fungi sau viruși. Deși majoritatea oamenilor știu că toxiinfecția alimentară poate fi cauzată de alimente gătite insuficient sau de obiceiuri nesigure de preparare a hranei, resturile păstrate necorespunzător sunt, de asemenea, o cauză principală. Este, prin urmare, extrem de important să acorzi atenție modului în care depozitezi resturile pentru a-ți proteja sănătatea.

Pizza

Poți face toxiinfecție alimentară din pizza gătită în mai multe moduri. Fie pentru că unele ingrediente sunt crude, insuficient gătite sau stricate, fie pentru că pizza a intrat în contact cu o suprafață murdară (inclusiv fiind manipulată de cineva care nu și-a spălat mâinile), explică jedicul microbiolog Primrose Freestone, potrivit Science Alert.

Surprinzător, ierburile și condimentele uscate pe care oamenii le presară adesea pe pizza (cum ar fi busuioc, piper sau oregano) pot fi, de asemenea, susceptibile la contaminare microbiană. Această contaminare poate apărea în timpul recoltării și procesării sau din cauza depozitării necorespunzătoare de către consumatori. Unele dintre bacteriile care pot supraviețui pe ierburile uscate includ Salmonella, Bacillus cereus și Clostridium perfringens, care pot provoca toxiinfecții alimentare.

Chiar dacă aceste ierburi uscate au fost sterilizate de căldura pizza proaspăt coaptă, dacă rămân la temperatura camerei prea mult timp după gătire, ele sau orice alt topping pot deveni mediul perfect pentru germeni potențial periculoși.

Așadar, dacă ești fan al pizzei reci, cea mai bună metodă de a reduce riscul de toxiinfecție alimentară este să te asiguri că orice rest de pizza este refrigerat în maximum două ore după ce a fost livrată sau gătită. Astfel, pizza va fi sigură de consumat rece la micul dejun. Odată în frigider, pizza rămasă trebuie depozitată acoperită (pentru a evita contaminarea cu germeni din aer) și consumată în maximum două zile. Reține că frigiderul doar încetinește creșterea bacteriilor, de aceea resturile trebuie consumate cât mai repede. Dacă pizza rămâne la temperatura camerei mai multe ore, germenii se vor înmulți rapid. Aceasta poate face pizza nesigură pentru consum a doua zi, indiferent cât de apetisant ar arăta sau mirosi.

Pui rămas

Puiul gătit se strică rapid după ce se răcește. Conținutul său ridicat de apă și nutrienți și aciditatea scăzută favorizează creșterea bacteriilor care cauzează toxiinfecții alimentare, mai ales dacă nu este depozitat corect după gătire. Este, de asemenea, important să păstrezi puiul doar dacă a fost gătit corect. Dacă există urme de sânge în sucurile puiului gătit, nu îl consuma și nici nu îl păstra pentru mai târziu, mai explică medicul.

Acest lucru se datorează faptului că puiul crud poate fi contaminat cu Campylobacter, Salmonella sau Clostridium perfringens, deci gătirea temeinică este esențială. Chiar și o mică parte de pui insuficient gătită poate permite bacteriilor să se dezvolte chiar și în frigider, iar aceste bacterii nu pot fi detectate prin miros sau aspect.

Pentru siguranță, odată ce ai scos puiul gătit din cuptor sau ambalajul rotiseriei, orice parte pe care nu o vei consuma imediat trebuie acoperită și refrigerată cât mai curând după răcire, ideal în maximum două ore. Puiul gătit poate fi păstrat până la trei zile în frigider.

Mâncăruri cu orez

Orice mâncare rămasă pe bază de orez – fie că este orez prăjit, burrito sau risotto – prezintă un risc major de toxiinfecție alimentară. Acest lucru se datorează faptului că orezul crud poate conține spori de Bacillus cereus, o bacterie comună care preferă alimentele bogate în amidon.

Deși celulele Bacillus sunt ucise de căldura gătitului, sporii lor rezistă la căldură și pot supraviețui. Dacă o mâncare cu orez gătit rămâne la temperatura camerei mai mult de două ore, sporii se pot transforma în bacterii și se pot înmulți. Acești spori pot elibera și toxine în orezul gătit, provocând vărsături severe și diaree care pot dura până la 24 de ore.

Dacă orezul gătit trebuie păstrat, acesta trebuie acoperit imediat după gătire, răcit rapid și refrigerat pentru maximum 24 de ore. Orezul gătit poate fi consumat rece, dar doar dacă a fost răcit rapid și depozitat cât mai repede în frigider. Este recomandat să fie consumat în 24 de ore, deoarece sporii de Bacillus cereus se pot germina dacă sunt păstrați mai mult timp.

Mâncare rămasă din conserve

Pentru a păstra în siguranță resturile din conserve, este esențial să fie acoperite și refrigerate pentru a evita contaminarea cu germeni din aer. Este considerat sigur să păstrezi mâncarea în conserva originală, deoarece aceasta a fost sterilizată în procesare. Dar, din motive de gust, poți să o transferi într-un recipient din plastic sau sticlă, acoperit.

Alimentele foarte acide, cum ar fi roșiile din conserve, pot fi păstrate la frigider 5–7 zile. Alimentele cu aciditate scăzută, cum ar fi carne, pește, fructe, legume și paste, pot fi păstrate doar 3 zile. Aciditatea împiedică creșterea bacteriilor care cauzează toxiinfecții alimentare. Resturile pot fi consumate reci, dar asigură-te că le-ai refrigerat cât mai repede după gătire și consumă-le în 1–2 zile.