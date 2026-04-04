Producătorii încearcă să recupereze pierderile cauzate de creșterea recentă a prețului materiei prime, care, potrivit analiștilor, va lăsa urme de durată în industria ciocolatei, relatează Financial Times.

Prețurile la cacao la New York și Londra au scăzut cu peste 70% față de recordurile din 2024, pe măsură ce recoltele din Africa de Vest, principala regiune producătoare din lume, s-au îmbunătățit, iar cererea consumatorilor din Europa și SUA a scăzut.

Aceasta contrastează puternic cu prețurile majorității celorlalte materii prime, care au crescut în ultima lună din cauza temerilor privind perturbarea durabilă a lanțurilor de aprovizionare din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Însă prețul mai scăzut al materiei prime nu s-a reflectat încă în ciocolata din magazine, oferind producătorilor oportunitatea de a profita de cererea specifică Paștelui pentru a recupera o parte din costurile de producție suportate când cacao era mai scumpă.

Prețurile de retail pentru dulciuri și ciocolată în SUA au crescut cu 12% în ultimul an, conform datelor furnizate de Federal Reserve.

În Olanda, Albert Heijn, cel mai mare lanț de supermarketuri din țară, vinde mini ouă de ciocolată la 3,50 € pentru 175 de grame, comparativ cu 2,5 € pentru 200 de grame acum doi ani, a constatat banca de investiții ING.

British Retail Consortium estimează că consumatorii din Marea Britanie plătesc, în medie, cu 9% mai mult pentru un ou de ciocolată în acest an decât anul trecut, chiar dacă greutatea medie a oului a crescut doar marginal.

Un motiv este că prețul mai scăzut la cacao nu s-a reflectat încă în magazine.

„Există un decalaj între momentul în care companiile cumpără cacao și momentul în care ciocolata este prețuită și vândută la nivel de retail”, a spus Sammy Rolls de la Expana.

„Pentru acest Paște, majoritatea cacao-ului ar fi fost cumpărat în mai, iunie și iulie anul trecut.”t, a mai precizat el.

În plus, a existat „un stimul clar” pentru producători să nu reducă prețurile pe măsură ce costurile materiilor prime scad, având în vedere că marjele lor fuseseră anterior restrânse în timp ce prețul la cacao creștea, a spus Thijs Geijer, economist senior pe sectorul alimentar și agricol la ING.

„Dacă ai avut presiune pe marje când prețurile creșteau, atunci vrei să recuperezi o parte din pierderi pe drum în jos”, a explicat el.

Analiștii de la Morgan Stanley spun că costurile pentru producătorii de ciocolată din Europa și SUA ar trebui să scadă din al doilea trimestru al acestui an, reducând presiunea asupra marjelor.

Prețurile la cacao au început să scadă anul trecut, pe măsură ce consumatorii s-au opus creșterilor abrupte de preț.

Scăderea s-a accelerat puternic în lunile ianuarie și februarie ale acestui an, declanșată de date mult mai slabe decât se aștepta privind cantitatea de boabe de cacao măcinate – un indicator al cererii – în Europa, America de Nord și Asia.

Aceasta a venit chiar când vremea din Africa de Vest s-a îmbunătățit și prognozele indicau un surplus mare în acest sezon și în următorul.

Chiar și așa, analiștii spun că prețurile ciocolatei nu sunt susceptibile să revină la nivelurile dinaintea creșterii prețurilor la cacao din 2024 și 2025, când vremea nefavorabilă și ani de sub-investiții în Coasta de Fildeș și Ghana, principalii producători, au redus recoltele și au strâns oferta globală.

Producătorii de ciocolată au răspuns prin micșorarea produselor, ajustarea rețetelor pentru a folosi mai puțin cacao și mai mulți substituenți de unt de cacao și au crescut prețurile pentru a-și proteja marjele.

În Marea Britanie, prețul unui ou de Paște Galaxy s-a dublat per 100 g față de 2023, în timp ce ouăle Cadbury’s Creme Eggs au devenit cu 81% mai scumpe în aceeași perioadă, conform unei analize realizate de Energy & Climate Intelligence Unit pe baza datelor firmei de cercetare de piață Assosia.

Grupul de consumatori Which? a constatat că ouăle de ciocolată branduite aflate la vânzare în supermarketurile din Marea Britanie sunt mai mici și mai scumpe decât anul trecut, iar impactul combinat a dus la creșteri de preț per 100 g de aproximativ 40%.

Această „shrinkflation” (scăderea cantității în produse menținând prețul) nu a fost bine primită de consumatori.

Vânzările de ciocolată în cele șase luni până în ianuarie au scăzut cu 6% față de anul precedent în Europa și cu 4% în SUA, conform datelor compilate de Morgan Stanley.

Nu toate prețurile au crescut. Ciocolata de marcă proprie vândută de supermarketuri precum Tesco este de obicei mai ieftină și are mai mult cacao decât brandurile mari.

Marks and Spencer, care vinde în principal ciocolată proprie, a spus că prețurile, dimensiunile și conținutul de cacao al ouălor de Paște nu s-au schimbat în patru ani.

Dar unii producători au făcut schimbări majore în produsele de ciocolată. Unele conțin extrem de puțină cacao.

Barele Penguin și Club de la producătorul de biscuiți McVitie’s trebuie acum să fie etichetate „cu aromă de ciocolată”.

La fel și produsele Nestlé, inclusiv Toffee Crisp. Schimbările, introduse la sfârșitul lui 2025, au avut un impact limitat asupra vânzărilor, a spus Oran van Dort, analist de materii prime la Rabobank: „Dacă poți face ciocolată mai ieftină și să scapi nepedepsit, de ce nu?”



