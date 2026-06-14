Opoziția rusă și-a ales noul lider în exil. Primele tensiuni apar chiar după congresul de la Berlin

Politicianul rus de opoziție Ilya Iașin a fost ales președinte al noului partid al opoziției ruse din exil, „Rusia Pașnică”, în cadrul unui congres desfășurat la Berlin pe 12 și 13 iunie.

Alegerea sa marchează una dintre cele mai importante încercări recente de reorganizare a opoziției anti-Kremlin, însă disputele interne au apărut încă din primele zile de existență ale formațiunii. Potrivit informațiilor furnizate pentru Euronews de Igor Kacetkov, activist pentru drepturile omului și membru al comitetului de organizare, Iașin a obținut aproximativ 60% din voturile delegaților prezenți la congres. La reuniune au fost invitați 126 de delegați, iar dezbaterile privind conducerea partidului au fost intense. În cadrul congresului, participanții au decis și schimbarea denumirii formațiunii din „Forțele Pașnice ale Rusiei” în „Rusia Pașnică”. Termenul „forțe” a fost eliminat pentru a evita asocierile cu aparatul represiv din Rusia și cu războiul din Ucraina. Susținătorii lui Iașin consideră că acesta are profilul necesar pentru a coagula diferitele grupuri ale opoziției ruse aflate în exil. „Ilya este un politician experimentat. Este un vorbitor talentat. Acest lucru este foarte important, pentru că un politician care nu poate comunica nu va putea lucra cu ceilalți”, a declarat delegatul Alexander Arhagov. Citește și O femeie din Polonia a rămas fără 45.000 de euro după ce a postat online un anunț de închiriere Acesta a apreciat atât principiile ideologice promovate de Iașin, cât și capacitatea sa de a mobiliza susținători. „Capacitatea de a inspira oamenii este cel mai important lucru, atât în Rusia, cât și în afara ei”, a adăugat Arhagov.

Iașin: Principala noastră audiență este în Rusia Deși partidul își desfășoară activitatea din Europa, noul lider susține că obiectivul principal rămâne influențarea societății ruse. „Ne-am asumat această provocare. Este foarte dificil, pentru că ne aflăm în Europa. Dar intenționăm să lucrăm în Rusia în viitor, iar acest lucru este foarte riscant”, a declarat Iașin. Potrivit acestuia, partidul va încerca să mențină contacte discrete cu susținătorii din Rusia, ținând cont de riscurile la care aceștia sunt expuși. „Mesajul nostru politic și programul partidului sunt destinate în primul rând oamenilor din Rusia care nu au o voce. Noi vrem să fim vocea lor”, a afirmat liderul opoziției. Iașin a recunoscut că formațiunea nu poate funcționa legal în Federația Rusă. Totuși, el a invocat exemple istorice de mișcări politice care au activat din exil și au ajuns ulterior la putere. Cel mai cunoscut caz este cel al Partidului Bolșevic condus de Vladimir Lenin. Înainte de Revoluția Rusă din 1917, numeroși lideri bolșevici trăiau în străinătate și își coordonau activitatea din exil. După preluarea puterii, partidul a devenit formațiunea dominantă a Uniunii Sovietice, care s-a transformat ulterior într-un stat autoritar cu partid unic. În schimb, istoria Rusiei nu oferă exemple de partide democratice aflate în exil care să fi revenit și să fi ajuns la guvernare.

Critici din interiorul partidului În ciuda entuziasmului generat de alegerea lui Iașin, congresul a evidențiat și primele fracturi interne. Printre cei care și-au exprimat public îngrijorările se numără Maxim Reznik, unul dintre cei mai cunoscuți politicieni liberali ai opoziției ruse. Fost membru al Adunării Legislative din Sankt Petersburg și critic constant al Kremlinului, Reznik trăiește în exil după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Acesta a declarat că se teme de o concentrare excesivă a puterii în jurul noului lider. „Nu vreau ca Iașin să se transforme într-un mini-Putin. Din păcate, speranța mea că nu va deveni un lider politic moscovit centrat pe propria persoană începe să se diminueze. Opoziția are deja prea mulți astfel de oameni”, a afirmat Reznik. El susține că opoziția are nevoie de un lider capabil să colaboreze cu reprezentanți din diferite regiuni și să trateze toate grupurile ca parteneri egali. Reznik a criticat și modelul organizațional ales pentru noua formațiune, apreciind că acesta riscă să reproducă structuri politice centralizate. „Cred că Ilya a ales formula greșită. În esență, încearcă să recreeze un partid modelat după Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Ar trebui să încetăm să repetăm aceleași greșeli”, a spus politicianul. Dificultățile întâmpinate de noul partid reflectă o problemă mai veche a opoziției ruse. Potrivit expertului în Rusia Andreas Heinemann-Grüder, de la Universitatea din Bonn, opoziția s-a confruntat în mod constant cu dispute privind leadershipul. Competiția dintre lideri și ambițiile personale au împiedicat în repetate rânduri formarea unui front comun împotriva Kremlinului. În acest context, succesul sau eșecul noului partid „Rusia Pașnică” ar putea depinde nu doar de capacitatea sa de a atrage susținători din Rusia, ci și de abilitatea liderilor săi de a evita conflictele interne care au afectat anterior mișcarea de opoziție. Alegerea lui Ilya Iașin reprezintă astfel atât un nou început pentru opoziția rusă din exil, cât și primul test major al capacității sale de a rămâne unită.

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