Potrivit oficialului ONU, legea adoptată luni în Israel încalcă dreptul internațional umanitar, iar aplicarea ei ar constitui o crimă de război.

Noua lege „ridică preocupări grave cu privire la respectarea dreptului la apărare, este profund discriminatorie şi trebuie abrogată prompt. (...) Aplicarea ei locuitorilor teritoriului palestinian ocupat ar constitui o crimă de război", a declarat Volker Turk într-un comunicat trimis presei.

Comisarul ONU a insistat că legea în cauză este incompatibilă cu obligaţiile legale ale Israelului, în condiţiile în care nu prevede posibilitatea de graţiere şi dispune aplicarea execuţiilor în termen de 90 de zile.

În comunicat, Volker Turk şi-a exprimat de asemenea preocuparea cu privire la propunerile conţinute într-un alt proiect de lege examinat de parlamentul israelian, Knesset, care vizează crearea unui tribunal militar special însărcinat exclusiv cu judecarea crimelor comise în timpul şi după atacurile din 7 octombrie 2023 de către grupări armate palestiniene.

„Concentrându-se exclusiv pe crimele comise de palestinieni, acest text ar instituţionaliza un sistem judiciar discriminatoriu şi părtinitor", a atenţionat Turk.

„Procesele pentru crime legate de atacurile din 7 octombrie sunt de o importanţă capitală, dar nu trebuie să se bazeze pe discriminare", a insistat el.

„Aceste măsuri legislative nu vor face decât să agraveze încălcarea de către Israel a interdicţiei segregării rasiale şi a apartheidului, prin discriminarea palestinienilor, care sunt adesea condamnaţi în urma unor procese nedrepte", se adaugă în comunicatul Înaltului comisar al ONU.