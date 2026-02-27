„Violența împotriva femeilor, în special femicidele, constituie o urgență mondială. Aproximativ 50.000 de femei și fete au fost ucise în întreaga lume în 2024, majoritatea de către membri ai familiei lor”, a declarat Volker Türk în discursul său privind situația drepturilor omului în lume, în fața Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite de la Geneva.

„Lumea devine cu adevărat un loc mai periculos”

Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la normalizarea recursului la forță pentru soluționarea conflictelor din lume, avertizând că aceste conflicte creează un adevărat „deșert al drepturilor omului”.

„Nu trebuie să revenim la violență ca bază de organizare” a lumii, a îndemnat Volker Türk în expunerea sa privind situația drepturilor omului în lume, în fața Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. „Recurgerea la forță, atât prin amenințare, cât și prin utilizare, pentru soluționarea conflictelor este din ce în ce mai frecventă și banalizată”, a constatat Türk. „Numărul conflictelor armate aproape s-a dublat din 2010, ajungând la aproximativ șaizeci (...). Lumea devine cu adevărat un loc mai periculos”, a adăugat el.

O critică severă a luptei pentru putere

Potrivit lui Türk, una dintre principalele cauze ale acestei tendințe este competiția acerbă pentru putere, care se manifestă peste tot în lume, în detrimentul drepturilor omului. „Actorii se luptă pentru controlul asupra terenurilor, energiei, atenției. Dar în ce scop?”, s-a întrebat el. „Pentru a domina economia mondială? Pentru a acumula tot mai multă putere? Pentru a trimite IA în spațiu? Puterea trebuie să servească, cu siguranță, și altor scopuri.”

Türk a criticat în continuare liderii care „folosesc puterea în propriile lor scopuri, care exploatează și aservesc”, regretând „faptul că liderii politici nu iau măsuri urgente pentru a inversa tendințele actuale”. Dimpotrivă, a afirmat el, unii se iau chiar de „instituțiile menite să ne asigure securitatea: Națiunile Unite, Curtea Internațională de Justiție, Curtea Penală Internațională, Consiliul de Securitate și mecanismele sale”.

Türk a criticat, de asemenea, indiferența aparentă față de încălcările dreptului internațional.

El a subliniat că, în urmă cu zece ani, „un atac asupra unui spital ar fi stârnit o val de indignare la nivel mondial... (Dar) cifrele recente arată că, în prezent, se înregistrează în medie zece atacuri pe zi asupra unităților medicale”. „Concluzia este clară: ignorarea atrocităților nu face decât să alimenteze masacrele”, a avertizat el. „Lumea nu poate rămâne cu mâinile în sân în timp ce edificiul dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului se prăbușește sub ochii noștri.”