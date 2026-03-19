Într-un articol publicat în The Economist, Badr Albusaidi a renunţat la reţinerea obişnuită a limbajului diplomatic pentru a numi războiul o „catastrofă” şi a afirmat că administraţia lui Donald Trump „a pierdut controlul asupra propriei politici externe”, relatează The Guardian.

El a mediat o a doua rundă de negocieri indirecte între SUA şi Iran, care se reluaseră în Oman pe 6 februarie, runda finală având loc la Geneva pe 26 februarie.

„A fost un şoc, dar nu o surpriză, când, pe 28 februarie - la doar câteva ore după cele mai recente şi mai substanţiale discuţii - Israelul şi America au lansat din nou un atac militar ilegal împotriva păcii care părea, pentru scurt timp, cu adevărat posibilă”, a scris Albusaidi.

Detaliile discuţiilor de la Geneva au o importanţă majoră, spun experţii, deoarece Trump a justificat războiul afirmând că Iranul reprezenta o ameninţare „iminentă” prin programul său nuclear.

Albusaidi a dat vina pe „conducerea Israelului” pentru că l-a convins pe Trump că „o capitulare necondiţionată va urma rapid după asaltul iniţial şi asasinarea liderului suprem” Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului.

„Cea mai mare eroare de calcul a administraţiei americane a fost, desigur, faptul că s-a lăsat atrasă în acest război, în primul rând”, afirmă Albusaidi. „Prietenii Americii au responsabilitatea de a spune adevărul”, a continuat el, adăugând că unul dintre mesaje „implică indicarea măsurii în care America a pierdut controlul asupra propriei politici externe”.

The Guardian a dezvăluit săptămâna aceasta că Jonathan Powell, consilierul britanic pentru securitate naţională, a participat la runda finală a discuţiilor dintre SUA şi Iran de la Geneva şi a considerat propunerile Iranului „suficient de semnificative pentru a preveni precipitarea războiului”.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că administraţia Trump ar putea „ridica sancţiunile” asupra petrolului iranian care este deja transportat, în încercarea de a calma îngrijorările legate de creşterea preţului petrolului pe fondul războiului.

„În esenţă, vom folosi barilii iranieni împotriva iranienilor pentru a menţine preţul scăzut în următoarele 10 sau 14 zile, pe măsură ce continuăm această campanie”, a declarat el pentru Fox Business.