Într-un articol publicat în The Economist, Badr Albusaidi a renunţat la reţinerea obişnuită a limbajului diplomatic pentru a numi războiul o „catastrofă” şi a afirmat că administraţia lui Donald Trump „a pierdut controlul asupra propriei politici externe”, relatează The Guardian.

El a mediat o a doua rundă de negocieri indirecte între SUA şi Iran, care se reluaseră în Oman pe 6 februarie, runda finală având loc la Geneva pe 26 februarie.

„A fost un şoc, dar nu o surpriză, când, pe 28 februarie - la doar câteva ore după cele mai recente şi mai substanţiale discuţii - Israelul şi America au lansat din nou un atac militar ilegal împotriva păcii care părea, pentru scurt timp, cu adevărat posibilă”, a scris Albusaidi.

Detaliile discuţiilor de la Geneva au o importanţă majoră, spun experţii, deoarece Trump a justificat războiul afirmând că Iranul reprezenta o ameninţare „iminentă” prin programul său nuclear.

Eșec la Bruxelles. Liderii UE au pierdut bătălia cu Orban pe cele 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. „Nu se clinteşte”
Eșec la Bruxelles. Liderii UE au pierdut bătălia cu Orban pe cele 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. „Nu se clinteşte”

Albusaidi a dat vina pe „conducerea Israelului” pentru că l-a convins pe Trump că „o capitulare necondiţionată va urma rapid după asaltul iniţial şi asasinarea liderului suprem” Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului.

„Cea mai mare eroare de calcul a administraţiei americane a fost, desigur, faptul că s-a lăsat atrasă în acest război, în primul rând”, afirmă Albusaidi. „Prietenii Americii au responsabilitatea de a spune adevărul”, a continuat el, adăugând că unul dintre mesaje „implică indicarea măsurii în care America a pierdut controlul asupra propriei politici externe”.

The Guardian a dezvăluit săptămâna aceasta că Jonathan Powell, consilierul britanic pentru securitate naţională, a participat la runda finală a discuţiilor dintre SUA şi Iran de la Geneva şi a considerat propunerile Iranului „suficient de semnificative pentru a preveni precipitarea războiului”.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că administraţia Trump ar putea „ridica sancţiunile” asupra petrolului iranian care este deja transportat, în încercarea de a calma îngrijorările legate de creşterea preţului petrolului pe fondul războiului.

„În esenţă, vom folosi barilii iranieni împotriva iranienilor pentru a menţine preţul scăzut în următoarele 10 sau 14 zile, pe măsură ce continuăm această campanie”, a declarat el pentru Fox Business.