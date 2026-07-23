Schimbarea vine într-un moment important pentru TAROM care este în proces de restructurare.

Acum, în plin sezon estival când toate aeroporturile sunt pline, companiile aeriene ar trebuie să opereze la capacitate maximă. La TAROM însă este schimbată din nou conducerea.

Directorul general a fost revocat din funcție, după ce ministrul interimar al Transporturilor a acuzat că bugetul companiei a fost construit pe estimări care nu țineau cont de situația financiară reală.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor: „Întreg bugetul era construit pe un fundament nerealist - și nu mă refer la prețul baxurilor de hârtie de imprimantă pe care nu am avut timp să îl verific - ci mă refer la componente majore - și anume - la cheltuieli aveau tona de combustibil trecută cu 900 de dolari, când ea se cumpără astăzi cu 1.500 - 1.800, la venituri aveau grad de umplere aeronavelor care era cu 50 la sută mai mare decât ce era în realitate”.

Ministrul a criticat și propunerea de majorare a salariilor pentru conducerea executivă, până la un nivel de 65 de mii de lei brut. Ar însemna aproape o dublare față de salariile actuale.

În replică, Bogdan Costaș, fostul manager susține că a refuzat un nou mandat și că acuzațiile ministrului interimar sunt nefondate. Mai mult, precizează acesta bugetul companiei a respectat Planul de Restructurare aprobat de Comisia Europeană, iar o eventuală schimbare a indicatorilor fără aprobările necesare ar fi putut pune TAROM în dificultate.

Ajutorul de stat este sprijinul financiar acordat TAROM de statul român. A fost aprobat de Comisia Europeană pentru restructurarea și redresarea companiei, dar condiționat de respectarea unor măsuri.

Corespondent PRO TV: „Iar acestea sunt legate de reducerea cheltuielilor, modernizarea flotei, dezvoltarea rețelei de zboruri și digitalizarea companiei. Documentul limitează însă compania la 27 de rute fixe și maximum 14 aeronave. În această vară, TAROM ar fi trebuit să primească două avioane Boeing, iar în 2027, alte două de același tip. Însă constructorul are întârzieri, iar pentru moment o singură aeronavă este programată să ajungă. Transportatorul național deține o flotă de 12 aeronave și operează în prezent 26 de destinații directe, șapte interne și 18 externe, majoritatea în Europa”.

TAROM și-a propus un grad de ocupare a aeronavelor de 80% pentru 2026, însă în primele șase luni abia a ajuns la 68%. Compania explică diferența prin impactul conflictului din Orientul Mijlociu, care a afectat 25% dintre destinațiile sale, inclusiv cursele către Tel Aviv, Beirut, Amman și Cairo.

Potrivit datelor oficiale, TAROM are datorii financiare de 930 de milioane de lei.