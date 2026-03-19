"UE este profund îngrijorată de ofensiva israeliană în curs de desfăşurare în Liban, care are deja consecinţe umanitare devastatoare şi riscă să declanşeze un conflict prelungit", a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat, îndemnând Israelul să "înceteze" operaţiunile sale.

UE condamnă, de asemenea, decizia Hezbollah, mişcarea şiită susţinută de Iran, "de a arunca Libanul în acest război, refuzul său de a preda armele şi continuarea atacurilor sale nediscriminatorii împotriva Israelului", potrivit comunicatului.

Atacurile împotriva "civililor", "personalului medical" sau a misiunii ONU în Liban, UNIFIL, sunt "nejustificate şi inacceptabile şi trebuie să înceteze imediat", a avertizat purtătorul de cuvânt.

De la începutul războiului dintre Hezbollah şi Israel, pe 2 martie, atacurile israeliene asupra Libanului au făcut cel puţin 968 de morţi, inclusiv 116 copii, potrivit autorităţilor.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat pe 9 martie că un armistiţiu este "cea mai bună şansă" pentru a evita haosul în Liban, într-un comunicat cerând Hezbollah să se dezarmeze şi, "în acelaşi timp", Israelului să îşi înceteze operaţiunile.