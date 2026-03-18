Personalul ONU monitorizează consecințele atacurilor americano-israeliene asupra siturilor nucleare iraniene și rămâne „vigilent” în fața oricărui tip de amenințare nucleară, a declarat Hanan Balkhy, director regional al OMS pentru Mediterana de Est, pentru POLITICO.

„Scenariul cel mai grav este un incident nuclear și acesta este lucrul care ne îngrijorează cel mai mult”, a spus Balkhy. „Oricât ne-am pregăti, nu există nimic care să poată preveni daunele care ar urma… în regiune — și la nivel global, dacă acest lucru se va întâmpla — iar consecințele vor dura decenii.”

Personalul este pregătit pentru un incident nuclear în sens larg, inclusiv un atac asupra unei instalații nucleare sau utilizarea unei arme, a explicat Balkhy.

„Ne gândim la acest scenariu și sperăm sincer să nu se întâmple.”

Președintele american Donald Trump a promis să „elimine amenințarea nucleară iminentă reprezentată de regimul iranian”, deși nu a prezentat dovezi că Teheranul ar dezvolta o armă nucleară.

În iunie anul trecut, SUA, în coordonare cu Israelul, au vizat infrastructura nucleară din Iran. Organizația pentru Energie Atomică a Iranului a confirmat atacuri asupra siturilor Fordow, Isfahan și Natanz. SUA și Israelul au continuat să lovească obiective nucleare după lansarea noii ofensive din 28 februarie.

Speculații asupra folosirii focoaselor nucleare

Israelul și Emiratele Arabe Unite au, la rândul lor, instalații nucleare aflate în raza rachetelor iraniene, însă nu există informații că acestea ar fi fost vizate. Se crede, de asemenea, că Israelul deține un arsenal nuclear semnificativ.

Până în prezent, nu au fost raportate semne de contaminare radioactivă în regiune. Însă, dacă un incident nuclear ar expune populația la niveluri periculoase de radiații, ar putea provoca traume severe imediate la nivelul plămânilor și pielii și ar crește riscul de cancer și probleme de sănătate mintală, a explicat Balkhy.

Accidentul nuclear din 1986 de la Cernobîl, în Ucraina, a provocat oficial aproximativ 30 de decese în primele luni și a contribuit ulterior la apariția a mii de cazuri de cancer tiroidian, precum și la anxietate ridicată în rândul populației pe parcursul deceniilor următoare.

„Cei care cunosc istoria incidentelor anterioare, fie ele intenționate sau accidentale, înțeleg foarte bine despre ce vorbim”, a spus Balkhy. Se estimează că între 110.000 și 210.000 de oameni au murit în urma atacurilor nucleare americane asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki în 1945.

Pe măsură ce războiul continuă, unele voci au început să speculeze asupra folosirii focoaselor nucleare. David Sacks, consilierul lui Trump pe inteligență artificială, a declarat că se teme de „o escaladare a războiului de către Israel prin luarea în calcul a utilizării unei arme nucleare”. Trump a respins această idee, afirmând: „Israelul nu ar face așa ceva.”

OMS își instruiește personalul pentru a răspunde în cazul unui incident nuclear, inclusiv prin oferirea de recomandări privind riscurile pentru sănătatea publică și măsurile de protecție pentru populație.

Balkhy a avertizat și asupra altor efecte asupra sănătății, precum bolile respiratorii, generate de atacurile asupra instalațiilor petroliere iraniene, care au acoperit Teheranul cu fum.

Atacuri asupra sistemelor de sănătate

Între timp, OMS continuă să condamne atacurile asupra infrastructurii medicale din regiune.

Organizația a înregistrat până acum 46 de atacuri asupra personalului medical în Iran și Liban, soldate cu 38 de morți, de la începutul războiului, pe 28 februarie. Israelul ar fi ucis 14 lucrători medicali în Liban în două atacuri din 13 martie, inclusiv asupra centrului de asistență medicală primară din Bourj Qalaouiyeh, în sudul țării.

Într-o declarație ulterioară pentru POLITICO, Balkhy a calificat aceste atacuri drept „tragice și inacceptabile”, subliniind că personalul medical trebuie protejat conform dreptului internațional „în orice moment”. Personalul medical și oficialii ONU au acuzat anterior Israelul că distruge sistematic sistemul de sănătate din Gaza.

Israelul a respins aceste acuzații, susținând că atacurile sunt justificate din punct de vedere militar sau, în unele cazuri, precum lovitura dublă asupra spitalului Nasser de anul trecut, reprezintă un „incident tragic”. Până la mijlocul anului 2025, 94% dintre spitalele din Gaza au fost avariate sau distruse, potrivit OMS.

Kuweitul a raportat pe 17 martie că doi paramedici au fost răniți după ce fragmente rezultate dintr-un atac iranian au căzut peste un centru medical.