O turistă de 80 de ani a fost găsită moartă pe o insulă din Australia, după ce a fost părăsită de vasul de croazieră

O pasageră a unui vas de croazieră a fost lăsată accidental în urmă în timpul unei excursii pe o insulă din zona Marii Bariere de Corali din Australia şi a murit, transmite miercuri agenţia DPA.

Postul australian de televiziune ABC News a relatat miercuri că pasagera în vârstă de 80 de ani de la bordul navei Coral Adventurer participase la o drumeţie în grup pe Insula Lizard, organizată de operatorul croazierei.

În timpul excursiei, ea a anunţat grupul că nu poate să meargă mai departe şi că se va întoarce singură la navă. Faptul că nu a reuşit să facă acest lucru a trecut iniţial neobservat, iar nava a ridicat ancora.

Câteva ore mai târziu s-a observat că femeia nu se afla la bord, potrivit relatării. Nava s-a întors, însă ea a fost dată dispărută.

Autorităţile au lansat o operaţiune de căutare, sâmbătă seara, care a continuat până noaptea târziu.

Femeia a fost găsită moartă duminică.

Poliţia a descris moartea femeii drept "bruscă", însă aceasta "nu este considerată suspectă". ABC nu a furnizat alte detalii referitoare la cauza decesului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













