"ANRE a luat act de suspendarea de către Curtea de Apel a deciziei Comitetului de Reglementare de a retrage licenţa de furnizare energie electrică pentru Grenerg SRL. Suntem încrezători în fundamentele deciziei noastre şi vom depune recurs la decizia Curţii de Apel. Ne manifestăm încrederea deplină că la final vom avea câştig de cauză. Cel mai important lucru sunt acum clienţii acestui furnizor, care, cu siguranţă, au multe întrebări despre ce se întâmplă cu contractul lor şi cu alimentarea cu energie electrică. Niciun client din portofoliul Grenerg nu are de ce să aibă furnizarea de energie electrică întreruptă din cauza litigiului dintre Grenerg şi ANRE", se menţionează într-un comunicat al autorităţii.

ANRE recomandă oricărui client Grenerg, ca şi oricărui client al oricărui alt furnizor, să folosească platforma online gratuită www.posf.ro, pentru a verifica preţurile pentru energie electrică şi pentru a migra către furnizorul care le oferă cel mai bun preţ şi cele mai bune condiţii contractuale.

"Niciun consumator de energie electrică din România, indiferent în portofoliul cărui furnizor se află, nu este clientul captiv al acestui furnizor. Dreptul de a schimba furnizorul de energie electrică este un drept garantat prin lege. Încurajăm cât mai mulţi consumatori de energie să folosească acest drept. Această situaţie confirmă, încă o dată, necesitatea unui instrument de măsurare a satisfacţiei consumatorilor faţă de furnizorul lor şi importanţa ca acest indice de satisfacţie să fie făcut public, transparent, pe comparatorul de preţuri. Doar în acest fel un consumator va putea alege pe deplin informat, comparând atât preţul energiei, cât şi calitatea serviciilor oferite de furnizor", transmit reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat retragerea licenţei de furnizare a energiei electrice deţinute de societatea Grenerg SRL, ca urmare a unor abateri repetate şi sistematice de la obligaţiile legale, a anunţat instituţia, în data de 3 iunie, printr-un comunicat.

ANRE preciza că furnizorul a migrat clienţi cu forţa şi a ignorat amenzi de peste un milion de lei.