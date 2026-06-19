Conform unui proiect de lege consultat vineri de DPA, preţul mediu al unui pachet de 20 de ţigări ar putea creşte de la aproximativ 8,80 euro în 2027, până la aproximativ 11,40 euro (13 dolari) în 2030.

Componenta de taxe în preţul de vânzare cu amănuntul ar creşte de la aproximativ 4,40 euro, până la la 5,75 euro pe pachet. Majorările planificate s-ar aplica şi altor produse din tutun.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanţe a declarat că propunerea ar "viza, de asemenea, protejarea sănătăţii publice şi este în conformitate cu obiectivul de reducere a ratelor de fumători în rândul tinerilor şi adulţilor". Purtătorul de cuvânt a adăugat că majorarea veniturilor guvernamentale este o parte esenţială a eforturilor de consolidare a finanţelor publice.

Ministerul Finanţelor de la Berlin se aşteaptă ca măsura să genereze miliarde de euro sub formă de venituri suplimentare. Conform proiectului, veniturile fiscale suplimentare s-ar ridica la aproximativ 756 de milioane de euro în 2027, crescând la 1,6 miliarde de euro în 2028, 2,5 miliarde de euro în 2029 şi 3,6 miliarde de euro în 2030.

Ţigările rămân relativ ieftine în Germania în comparaţie cu ţările vecine din Europa de Vest. Potrivit Asociaţiei Federale a Industriei Tutunului din Germania, un pachet de 20 de ţigări a costat în medie 7,33 de euro în Germania în 2024, comparativ cu 12,07 euro în Franţa vecină.