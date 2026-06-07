Conform calendarului, această probă se susţine în perioada 8-10 iunie 2026.

În zilele de 10 şi 11 iunie elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba de evaluarea a competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B.

În zilele de 11 şi 12 iunie se va susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C, iar între 15-17 iunie cea a competenţelor digitale - proba D.

BACALAUREAT 2026. Prima probă scrisă

Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă - cea la Limba şi literatura română - proba E.a).

Următoarea probă scrisă va avea loc pe 30 iunie proba obligatorie a profilului - proba E.c).

Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului şi specializării - proba E.d), se va susţine pe 2 iulie.

Elevii din partea minorităţilor naţionale se vor prezenta pe 3 iulie pentru a susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă - proba E.b).

Pe 7 iulie se vor afişa rezultatele iniţiale la probele scrise (până la ora 12:00), şi tot în aceeaşi zi se va face vizualizarea lucrărilor scrise şi vor fi depuse contestaţiile (în intervalul orar 14:00-18:00).

Totodată, în zilele de 8 şi 9 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi se vor putea depune contestaţiile.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 13 iulie.