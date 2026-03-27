Argumentele în favoarea energiei verzi sunt mai puternice ca niciodată, în contextul în care războiul cu Iranul scoate în evidență pericolele dependenței de combustibili fosili. Analiștii avertizează că prețurile nu vor reveni rapid la nivelurile anterioare după încheierea conflictului, mai ales dacă infrastructura energetică va continua să fie vizată, scrie euronews.com.

Anul trecut, Marea Britanie a pierdut aproximativ 1,47 miliarde de lire (1,78 miliarde de euro) oprind turbine eoliene și plătind centrale pe gaz să producă energie.

Ratele de limitare a producției au atins niveluri record în mai multe țări UE, inclusiv Spania și Franța, în primele nouă luni din 2025, amplificând apelurile pentru modernizarea infrastructurii energetice.

De ce se irosește atât de multă energie

Atunci când vântul este foarte puternic, rețeaua electrică ajunge să fie suprasolicitată cu energie verde, peste necesarul real.

Acest lucru creează un fel de „trafic de vârf” pe rețea, iar energia nu poate fi transportată acolo unde este nevoie. Ca rezultat, se plătește atât pentru oprirea turbinelor, cât și pentru producerea energiei din alte surse, adesea poluante.

Modernizarea rețelei ar fi soluția principală, dar este costisitoare și complexă. Infrastructura actuală a fost proiectată inițial pentru centrale pe cărbune și gaz, adică pentru producție centralizată.

În schimb, multe parcuri eoliene sunt amplasate în zone izolate sau offshore, ceea ce face transportul energiei mai dificil.

Experții avertizează că rețeaua electrică devine principalul obstacol în atingerea obiectivelor de neutralitate climatică. Un studiu din 2025 arată că, din cauza blocajelor, aproximativ 72 TWh de energie — în mare parte regenerabilă — au fost irosiți, echivalentul consumului anual de electricitate al Austriei.

Deși investițiile în rețele au crescut cu 47% în ultimii cinci ani, ajungând la circa 70 de miliarde de euro anual, acestea sunt încă insuficiente.

Energie gratuită

În contextul acestor probleme, Marea Britanie testează furnizarea de electricitate mai ieftină sau chiar gratuită în zilele cu vânt puternic.

Guvernul a anunțat că, în loc să plătească pentru oprirea turbinelor, va încerca să ofere energie mai ieftină consumatorilor din zonele afectate.

Totuși, unii experți consideră că astfel de măsuri sunt limitate ca impact. Soluțiile pe termen lung ar include investiții în tehnologii precum mașini electrice, pompe de căldură sau baterii, care pot consuma energia atunci când este abundentă și ieftină.

Aceste schimbări ar putea reduce semnificativ risipa și ar face sistemul energetic mai eficient.