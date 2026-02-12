Iniţativa, lansată de Partidul Poporului Elveţian (SVP, extrema dreaptă, cel mai mare partid parlamentar), vrea să înscrie în Constituţie că populaţia rezidentă permanentă a ţării nu trebuie să depăşească 10 milioane de locuitori înainte de 2050.

În anii următori, plafonul ar fi ajustat anual de guvern spre a ţine cont de orice excedent de naşteri.

Sub sloganul 'Păstrăm ceea ce iubim', susţinătorii iniţiativei vor să limiteze posibilităţile pentru solicitanţii de azil şi familiile acestora de a se instala permanent în Elveţia dacă populaţia depăşeşte 9,5 milioane înainte de 2050. În acest caz, guvernul 'va trebui, de asemenea, să renegocieze acordurile internaţionale care favorizează creşterea populaţiei', se arată în propunere.

Dacă plafonul de 10 milioane este depăşit în mod permanent, autorităţile ar trebui să ia toate măsurile disponibile pentru respectarea limitei. Aceasta include explicit denunţarea unui acord cheie cu UE privind libera circulaţie a persoanelor.

Populația a înregistrat o creștere rapidă în ultimii 30 de ani

Populaţia Elveţiei a crescut rapid de la 7 milioane la mijlocul anilor 1990 la peste 9 milioane în prezent, provocând îngrijorări legate de infrastructura suprasolicitată, chirii prea mari şi salarii sub presiune.

În ce priveşte consecinţele iniţiativei, Consiliul Federal (guvernul) susţine că, chiar cu mult înaintea anului 2050, ea ar începe să pună în pericol prosperitatea ţării şi să tensioneze relaţiile cu UE, vitale pentru economia locală.

În vreme ce guvernul, majoritatea partidelor politice şi a asociaţiilor patronale se opun propunerii, două sondaje publicate anul trecut au arătat majorităţi populare strânse în favoarea iniţiativei.

Într-un sondaj din noiembrie, 48% dintre respondenţi s-au declarat în favoarea sau înclinaţi în favoarea proiectului SVP, 41% împotrivă şi 11% au fost indecişi. Într-un alt sondaj, realizat în iunie şi iulie, 48% dintre persoanele întrebate cum ar vota au răspuns 'da' sau 'probabil da', 45% 'nu' sau 'probabil nu', iar % au fost indecişi.

Firma de cercetări Sotomo, care a întreprins sondajul la comanda Federaţiei sindicatelor elveţiene, a concluzionat la acea vreme că există o bună şansă ca limita de populaţie de 10 milioane de locuitori să fie aprobată.

În 2014, o propunere similară de limitare strictă a imigraţiei a fost aprobată prin vot popular, dar nu a fost niciodată deplin implementată.