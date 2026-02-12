Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Cine sunt finaliști din rândul cărora va fi ales reprezentantul României la Eurovision. O piesă va fi aleasă de fani

Stiri Mondene
Stage design 2 fill size1600x900 fill size1600x900

Televiziunea Naţională a anunţat joi seară cei zece finalişti ai Selecţiei Naţionale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest.

autor
Cristian Anton

În perioada 9-11 februarie, 68 de artişti înscrişi în semifinala Selecţiei Naţionale au urcat pe scenă şi şi-au prezentat piesele live în faţa juriului.

"Toţi membrii juriului au jurizat la sfârşitul fiecărei zile, dar nu au trimis punctajele lor decât la sfârşitul celor trei zile. Când au făcut comparaţie şi cu toţi soliştii care au fost în semifinale, au arătat notele lor şi apoi s-a făcut un clasament", a declarat Iuliana Marciuc, producătorul Selecţiei Naţionale Eurovision, potrivit site-ului TVR.

În Telejurnalul de la ora 20:00, au fost prezentaţi aleşii juriului care vor putea fi urmăriţi în Marea Finală care va avea loc pe 4 martie, în direct la TVR. Aceştia sunt Alejandro Zandes & Emil Rengle ("Bailando Solo"), Alexandra Căpitănescu ("Choke Me"), Edward Maya x LavBbe x Costi ("Everybody Needs Somebody"), Emy Alupei ("Tili Bom"), HVNDS ("HVNDS - DOR"), Monica Odagiu ("Fereastră Pentru Un Orb"), Olivia Addams ("Croco"), Robert Lukian ("Fire to the lies"), Vanu ("Therapy Enemy") şi Yguana ("Happy Birthday").

Cea de-a 11-a piesă care va intra în finală va fi aleasă de fani.

Feedback-ul fanilor şi calitatea pieselor semifinaliste au convins organizatorii să implice publicul în procesul de jurizare. Astfel, piesele clasate pe locurile 11-15, conform punctajului acordat de Juriul de specialitate în etapa de audiţii a semifinalei, intră într-o procedură distinctă de calificare în finală, denumită "Wild Card din partea publicului".

Cum va fi votată piesa favorită a fanilor

Începând de joi, după anunţarea jurizării în Telejurnalul de la ora 20:00, până pe 15 februarie, la ora 19:00, publicul va putea viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR - youtube.com/@TVRcanaluloficial, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile. Acesta sunt Alexa & Aria Moon - "iELE", Antonio Pican - "Humans", Bogdan Medvedi - "Broken Heart", Impact - "Bengalo" şi Wrs - "All The Way".

Piesa care va avea cele mai multe vizualizări pe canalul de Youtube din lista celor cinci, va intra în finală, alături de celelalte zece, alese de juriul de specialitate.

Lineup-ul finalei va fi completat duminică seara, la ora 20.00, când va fi anunţată piesa care va beneficia de un wild card din partea publicului pentru ultimul act al Selecţiei Naţionale.

După această etapă, echipa Eurovision România va publica un nou playlist care va cuprinde integral fiecare dintre cele 11 piese calificate în finala Selecţiei Naţionale pentru ESC 2026, pe canalul oficial de YouTube al TVR - youtube.com/@TVRcanaluloficial. Playlistul va rămâne disponibil public până pe 4 martie, ora 12:00.

Pentru ultimul act al Selecţiei Naţionale din 4 martie, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

În finala Selecţiei Naţionale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului ţării noastre la concursul internaţional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

România intră pe 14 mai în semifinala cu numărul 2 a concursului Eurovision

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecţiei Naţionale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

Echipa este formată din Marieta Negru şi Andreea Darie, doi interpreţi hipoacuzici cu experienţă în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR şi interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experienţă în domeniu.

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi

Sub sloganul "United by Music", Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

La ediţia din 2026 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa "Wasted Love".

Paula Seling si Ovi, pe podium! Locul 3 in finala Eurovision 2010

Sursa: Agerpres

Etichete: finala, eurovision romania,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Citește și...
Încep audițiile semifinaliștilor pentru Selecția Națională Eurovision 2026. Câte piese vor fi în competiție
Stiri Mondene
Încep audițiile semifinaliștilor pentru Selecția Națională Eurovision 2026. Câte piese vor fi în competiție

Etapa de audiții ale semifinaliștilor care vor concura pentru un loc în finala Selecției Naționale Eurovision 2026 se va desfășura între 9 și 11 februarie, 68 de piese urmând să intre în competiție.

Cine sunt membrii juriului de la Selecția Națională Eurovision 2026. Ei vor alege reprezentantul României
Stiri Diverse
Cine sunt membrii juriului de la Selecția Națională Eurovision 2026. Ei vor alege reprezentantul României

Andreea Bălan și șase experți din muzică și media formează juriul Selecției Naționale Eurovision 2026. Ei vor evalua piesele înscrise și vor desemna reprezentantul României la concursul internațional.

Paula Seling, criticată după un mesaj în rusă transmis la finala Eurovision Moldova. S-a scuzat că nu știa ce spune | VIDEO
Stiri Mondene
Paula Seling, criticată după un mesaj în rusă transmis la finala Eurovision Moldova. S-a scuzat că nu știa ce spune | VIDEO

Artista Paula Seling, membră a juriului internaţopnal, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”.

 

Recomandări
ISW: Putin se simte amenințat de propriul regim. Decretul prin care încearcă să se pună la adăpost
Stiri externe
ISW: Putin se simte amenințat de propriul regim. Decretul prin care încearcă să se pună la adăpost

Vladimir Putin se simte amenințat din interiorul propriului regim, motiv pentru care a trecut în subordinea armatei două instituții majore de securitate ale Rusiei, apreciază Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar și poate reveni la Primăria Sectorului 3. Decizia instanţei este definitivă
Știri Actuale
Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar și poate reveni la Primăria Sectorului 3. Decizia instanţei este definitivă

Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.

Piața auto din România explodează: 110.000 de mașini electrice și hibride vor fi înmatriculate în 2026. Vedetele anului
Știri Actuale
Piața auto din România explodează: 110.000 de mașini electrice și hibride vor fi înmatriculate în 2026. Vedetele anului

Sunt tot mai multe mașini prietenoase cu mediul pe străzile României, iar în acest an înmatriculările vor atinge un nivel record, de 110.000 de unități.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Februarie 2026

46:20

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Februarie 2026

01:44:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

S-au stabilit sferturile Cupei României: meci de foc pentru Universitatea Craiova!

Sport

Barcelona, o catastrofă: echipa lui Hansi Flick, distrusă de Atletico în cupă!