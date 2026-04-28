Prezent la eveniment, președintele Nicușor Dan consideră că acești pași ne vor aduce oportunități economice prin valorificarea poziției strategice de la Marea Neagră.

În prezența președintelui Nicușor Dan, directorii Portului Constanța și Portului Rijeka, din Croația, au semnat un memorandum prin care s-au angajat să colaboreze pentru o mai bună conectivitate regională. Portul românesc va avea un rol mai important la Marea Neagră, va fi mai bine integrat în coridoarele europene de transport și vom avea acces mai bun la piețele internaționale.

Mihai Teodorescu, directorul Portului Constanța: „Acest memorandum de bună colaborare, de schimb de informații, va ajuta la o tranziție mai ușoară de extindere și de beneficii viitoare pentru ceea ce înseamnă schimburile de mărfuri”.

Țara noastră a aderat și la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări. Banca de Investiții și Dezvoltare din România va contribui cu câteva zeci de milioane de euro la acest instrument financiar, care își propune să mobilizeze până la 3 miliarde de euro pentru investiții în energie și sustenabilitate, transport, infrastructură digitală și socială.

La Fond vor participa și firme private, ca să asigure finanțarea proiectelor strategice din regiune. Asta ar putea duce și la dezvoltarea conexiunilor rutiere și feroviare în regiune.