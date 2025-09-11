O tânără a fost luată de ape în ultima zi de vacanță în Columbia. Ghidul turistic a făcut o greșeală fatală

Tânăra arhitectă Yudi Alexandra Castellanos Solano, în vârstă de 21 de ani, se afla într-un loc turistic în timp ce era în vacanță cu familia.

Grupul, care îi includea pe mama, fratele și mătușa sa, precum și câțiva prieteni, era însoțit de un ghid turistic pentru a vizita mai multe cascade din zonă, potrivit Mirror.

Însă ghidul a luat decizia să se întoarcă atunci când curenții puternici ai râului s-au dovedit prea periculoși pentru a fi străbătuți. În timp ce se pregăteau să revină la punctul de plecare, Yudi a căzut în râu și a fost luată de apă, duminică.

????La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia lamenta profundamente la partida de Yudi Alexandra Castellanos, hija de nuestra egresada de la Licenciatura en Matemáticas, Ana Victoria Solano, actual rectora de una institución educativa en el municipio de #Ramiriquí????️ ???????? pic.twitter.com/kqPYpWw33j — UPTC (@UPTCoficial) September 9, 2025

A fost lansată o operațiune de căutare, care s-a încheiat trei zile mai târziu, când trupul lui Yudi a fost găsit la aproximativ 4 kilometri de locul unde a căzut. Autoritățile i-au recuperat cadavrul din râul Güejar, în Parcul Național Sierra de la Macarena, în centrul Columbiei.

Familia și-a exprimat nemulțumirea

Familia și-a exprimat nemulțumirea față de autorități pentru modul în care a fost gestionată operațiunea de căutare. Ei au susținut că aceasta a fost organizată de un grup restrâns de salvatori, care nu aveau echipamentele și experiența necesare pentru un astfel de tip de salvare. Colonelul Jorge Díaz, comandantul departamentului provincial de Apărare Civilă, a explicat că zona unde Yudi a căzut în râu, cunoscută drept Salto de Canoa, este greu accesibilă, fiind situată într-o pădure deasă.

Familia a criticat, de asemenea, compania de turism pentru că a furnizat un singur ghid. O anchetă privind moartea lui Yudi este în curs de desfășurare.

Yudi tocmai absolvise Universitatea Santo Tomás din Bogotá. Tânăra de 21 de ani, originară din Tunja, în Anzii columbieni, își începea cariera ca arhitectă. Un purtător de cuvânt al universității a transmis: „Fie ca Domnul să deschidă porțile Paradisului pentru sora noastră, astfel încât să se bucure de acea patrie unde nu există durere sau moarte, ci doar pace și bucurie fără sfârșit. Condoleanțe familiei, fie ca Yudi Alexandra să se odihnească în pace.”

Un incident asemănător

Tragedia vine după ce un turist britanic a murit într-o stațiune populară din Grecia, unde trupul său a fost scos din apă. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, este al treilea care moare la Prasonisi, în Rhodos, după ce a fost găsit în mare în jurul prânzului de duminică.

Oficialii au declarat că britanicul era inconștient și nu avea puls atunci când a fost adus la mal. A fost transportat de paramedici la Centrul de Sănătate Gennadi, dar nu a putut fi salvat și a fost declarat decedat la spital.

Autoritățile de la Căpitănia Portului Lindos au deschis o anchetă privind circumstanțele morții, fiind dispusă o autopsie pentru a stabili cauza exactă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













