O şcoală evreiască din Toronto a fost vizată de focuri de armă pentru a doua oară în câteva luni

Anunțul a fost făcut de autorități, pe fondul unei creşteri a actelor antisemite în Canada de la izbucnirea războiului din Fâşia Gaza, scrie AFP.

La puţin timp după orele 04.00, au fost trase focuri de armă "dintr-un vehicul" la şcoala primară de fete Bais Chaya Mushka din cartierul North York, în nordul oraşului.

Un incident similar vizând aceeaşi instituţie a avut deja loc în mai şi poliţia încearcă să afle dacă cele două episoade au legătură.

Nimeni nu era prezent în interior şi nu s-au înregistrat răniţi, a precizat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei. Doar o fereastră a fost spartă.

Incidentul a avut loc într-un moment în care comunitatea evreiască sărbătoreşte Yom Kippur, cea mai sfântă zi a iudaismului.

"Foarte tulburat", premierul canadian Justin Trudeau a afirmat că "este din tot sufletul alături de elevii, personalul şi părinţii care trebuie să se simtă îngroziţi şi copleşiţi de această veste astăzi".

"Antisemitismul este o formă dezgustătoare şi periculoasă de ură - şi nu o vom tolera", a adăugat el pe X.

