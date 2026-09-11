Aproximativ 98% dintre elevii înscriși sunt de origine străină, iar situația pune presiune atât asupra procesului educațional, cât și asupra personalului școlii, relatează liberoquotidiano.it.

Pentru angajații auxiliari și administrativi, una dintre principalele dificultăți este comunicarea cu familiile. Părinții unor elevi nu cunosc nici măcar la nivel de bază limba italiană, ceea ce face ca interacțiunile cu școala să fie mult mai dificile.

În aceste condiții, după expirarea contractelor la 31 august, o mare parte dintre angajații ATA au ales să nu își reînnoiască posturile.

Și elevii italieni au dispărut aproape complet

Problema nu se limitează însă la personalul școlii. Și elevii italieni au ajuns să fie aproape inexistenți în această instituție.

Pentru aceștia, procesul educațional presupune adaptarea programelor la nevoile elevilor străini, dintre care mulți au competențe limitate de limba italiană. Situația poate avea un impact direct asupra ritmului și calității procesului de învățare.

Cei mai mulți elevi de origine străină au ajuns în Mestre și Marghera împreună cu familiile lor, care lucrează în șantierele Fincantieri sau în sectorul HoReCa din centrul istoric al Veneției.

Forța de muncă străină este deja bine reprezentată în aceste domenii, iar cel mai numeros grup de elevi din școală este cel originar din Bangladesh. În ansamblu, însă, majoritatea elevilor provin din Asia de Sud-Est.

Proporția este și mai evidentă în cazul înscrierilor la grădiniță pentru noul an școlar.

Din 102 copii înscriși, 100 sunt de origine străină.

Datele oferă o imagine clară asupra transformării demografice a comunității școlare și asupra provocărilor cu care se confruntă instituția.

Noua directoare încearcă să refacă echipa

Noua directoare a școlii, Antonella Zuccarini, venită din Teramo, spune că a găsit instituția fără personal la secretariat și că a început deja procedurile pentru ocuparea posturilor vacante.

Antonella Zuccarini, directoarea școlii: „Când am ajuns, nu exista personal la secretariat. Am făcut convocările, iar începând de mâine (astăzi, n.r.) noii angajați își vor începe activitatea. Este vorba despre persoane cu contracte pe perioadă determinată, în timp ce singurul angajat permanent este DSGA, directorul serviciilor generale și administrative.”

Directoarea spune că se află de puțin timp la conducerea instituției și că încă analizează situația.

Antonella Zuccarini, directoarea școlii: „Am ajuns de foarte puține zile și încă analizez întreaga documentație. Am nevoie de timp pentru a prelua situația și a o gestiona.”