Iar între cei de 10 ani, unul din cinci. Și aici suntem în vârful clasamentului, după Portugalia. În unitățile de învățământ sunt profesori care taxează aceste practici, dar nu toți.

Potrivit unui studiu european, 82% dintre copiii români care au între 10 și 16 ani folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună. Unii dintre ei spun că scapă fără ca profesorii să observe sau să îi sancționeze. Cadrele didactice îi contrazic și chiar notează corespunzător astfel de abateri.

Alina Nicola, profesoară: „N-am o soluție minune, nu folosesc un soft special pentru asta. Dar îmi cunosc foarte bine elevii, lucrez mult cu ei la clasă, le cunosc stilul, modul de abordare al subiectelor și atunci când vin cu ceva diferit îmi dau seama. Un răspuns mult mai amplu decât este necesar sau o referire la întregul text, când eu i-am dat doar un fragment dintr-un text, sunt lucruri care ne indică clar că a întrebat inteligența artificială”.

Corespondent Știrile ProTV: „Frecvența utilizării inteligenței artificiale crește odată cu vârsta elevilor. În România, 22% dintre copiii de numai 10 ani spun deja că folosesc inteligența artificială pentru a scrie eseuri sau alte texte pentru școală, față de 13% la nivelul întregului eșantion european pentru această vârstă. La 15-16 ani, procentul ajunge la 66% în România, cel mai mare dintre statele analizate, Portugalia are 64%, Slovacia 60%, iar în Belgia și Croația, procentul este de 59%.”

Cifrele pentru țara noastră au fost transmise de o echipă a Institutului de Sociologie al Academiei Române, care a scos în evidență și alte probleme.

Telefonul, de pildă, este aproape universal în România, 93% dintre copii îl folosesc zilnic. Iar rezultatele ultimelor teste PISA au adus în discuție modul în care influențează folosirea lui dezvoltarea copiilor.

Anca Velicu, cercetător, Institutul de Sociologie al Academiei Române: „Copiii în România sunt lipiți de smartphone. Puțin mai îngrijorător este că acest lucru se întâmplă foarte mult și în categoria 11-12 ani, e un salt foarte mare după 10 ani și folosesc mult în timpul nopții. 80% spun că comunică zilnic cu părinții online”.

Pe de altă parte, doar 36% dintre copiii români spun că se simt în siguranță online, față de 48% în celelalte 19 țări.