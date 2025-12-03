O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat în direct înaintea unui meci de fotbal. „Sunt foarte jenată”. VIDEO

03-12-2025 | 21:50
prezentatoare TV din Marea Britanie
Captură video YouTube / Euro Media News

Prezentatoarea de televiziune din Marea Britanie Laura Woods s-a prăbuşit în direct, marţi, în timpul unei transmisiuni pe postul ITV a meciului amical de fotbal feminin dintre Anglia şi Ghana, relatează miercuri DPA/PA Media.

autor
Mihaela Ivăncică

Laura Woods se afla pe marginea terenului unde modera transmisiunea de dinaintea meciului când a părut să-şi piardă cunoştinţa. Invitaţii săi, Ian Wright şi Anita Asante, s-au grăbit să o prindă.

Postul de televiziune a introdus o pauză de publicitate, iar când transmisiunea a fost reluată locul Laurei Woods fusese luat de colega sa, Katie Shanahan.

"După cum probabil aţi observat, nu o avem aici pe minunata Laura Woods deoarece tocmai i s-a făcut rău. Dar ea se află pe mâini foarte bune", a spus Shanahan.

Logodnicul lui Woods, Adam Collard, a oferit ulterior informaţii referitoare la starea prezentatoarei, într-o postare pe reţeaua X: "Laura este bine şi se află împreună cu oamenii cu care trebuie să fie. Vă mulţumesc pentru toate mesajele voastre binevoitoare".

Laura Woods a anunţat ulterior că este "OK" şi că a primit îngrijiri medicale. "Îmi pare rău că i-am îngrijorat pe toţi, sunt OK, paramedicii minunaţi de la (spitalul) Saints au spus că este probabil un virus, am nevoie doar de puţină odihnă & hidratare", a scris ea pe Instagram, potrivit Sky Sports.

Lola Young
Lola Young a leșinat pe scenă la un concert din New York. Care este starea cântăreței. VIDEO

"Sunt foarte jenată că s-a întâmplat la TV, dar le mulţumesc mult colegilor mei de la ITV care chiar au avut grijă de mine în seara asta. Şi lui Wrighty şi Neeets (Anita Asante, n.r.) pentru că m-au prins şi scuze din nou", a adăugat prezentatoarea britanică. 

"Cum e posibil ca tinerii de azi să creadă că e nevoie de un dictator ca să-ți facă metrou? Metroul apărea și fără Ceaușescu"

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 03-12-2025 21:50

Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”
Stiri externe
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”

Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin. 

